El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante este fin de semana y los próximos días persistirán condiciones favorables para lluvias fuertes e intensas en gran parte del país, debido a la interacción de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Golfo de México, canales de baja presión, una vaguada en niveles altos y la entrada de humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las precipitaciones más intensas se concentrarán entre sábado y domingo en regiones de Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas , donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia. Además, los aguaceros podrían estar acompañados de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo.

El organismo alertó que estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad en carreteras, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

Para las siguientes 48 horas, la baja presión ingresará sobre Tamaulipas y avanzará hacia el noreste del país antes de disiparse. Sin embargo, continuará favoreciendo lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, mientras que en el occidente y norte del territorio seguirán registrándose precipitaciones de consideración por la presencia de una línea de convergencia y humedad proveniente del Pacífico.

El pronóstico de mediano plazo, del lunes 15 al miércoles 17 de junio , indica que una circulación ciclónica, un sistema frontal y la onda tropical número 7 mantendrán un ambiente inestable. Durante ese periodo se prevén lluvias intensas principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, entidades que podrían enfrentar los mayores acumulados de agua.

En contraste, el calor extremo persistirá en el norte y noroeste del país. Baja California y Sonora registrarán temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, mientras que Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y otras entidades del occidente y sureste alcanzarán valores de entre 35 y 45 grados. La onda de calor continuará afectando regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, extendiéndose a Coahuila a partir del miércoles.

El SMN también pronosticó vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte y noreste , así como oleaje elevado en costas del Golfo de México, el Pacífico y la Península de Yucatán, condiciones que podrían generar afectaciones tanto en zonas urbanas como costeras durante los próximos días.

SV