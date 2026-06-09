Si vives en Oaxaca o Michoacán, la tormenta tropical "Boris" ya está impactando tu día: hay clases suspendidas en ocho municipios, cortes de luz, deslaves en carreteras clave y ríos al límite. Descubre qué zonas están en alerta máxima y cómo proteger a tu familia hoy.

Los daños de “Boris” en Oaxaca

El paso de la tormenta tropical "Boris" dejó en Oaxaca inundaciones, deslaves y afectaciones menores en diversos municipios principalmente de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa, Cuenca del Papaloapan y Sierra Sur.

En la agencia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar, el efecto de mar de fondo causó inundaciones en viviendas, por lo que se tuvo que habilitar un albergue; también se registraron inundaciones en el fraccionamiento El Pitayal y clónica Cuarta Sección de Santo Domingo Tehuantepec. De igual manera, en Salina Cruz, en la Clínica IMSS y agencia Las Salinas del Marqués.

En tanto en la Región Sierra Juárez, en la Carretera Federal 190 Kilómetro 68, San Dionisio Ocotepec- San Pedro Totolapam se mantiene paso intermitente por derrumbes y deslaves sobre la carretera.

Mientras que en las regiones Sierra Sur y Mixteca, en San Mateo Yucutindoo se registró un derrumbe de cerro sobre el camino principal hacia El Frijol y Buena Vista, obstruyendo el tránsito. En Miahuatlán se registraron afectaciones en el tramo carretero Cuixtla-San Pablo Coatlán.

Asimismo, se interrumpió el suministro de energía eléctrica en la microrregión de los Ozolotepec, en agencias de San Luis Amatlán, en la ruta San Miguel Suchixtepec – San Marcial Ozolotepec, en Santa María Huazolotitlán y Santiago Tetepec.

En Santiago Pinotepa Nacional aumentó el caudal de afluentes de Santa María Chicometepec, Collantes, Los Pocitos, Cerro de la Esperanza y Paso de la Garrocha. En la Sierra de Flores Magón, en Santa María Teopoxco se registró falta de suministro eléctrico por condiciones climáticas. En la Cuenca del Papaloapam, en San Felipe Jalapa de Díaz se derivaron pequeños derrumbes en Arroyo Espuma, Loma San Juan y Agua de Olla.

Sobre la carretera federal 125 y Alfonso Pérez Gasga, y carretera federal 190, kilómetro 138, tramo Istmo- Oaxaca, se registraron deslaves y derrumbes; en la carretera federal 200, tramo Pinotepa – Jamiltepec ocurrió un derrumbe lo que obstruye el carril que va con dirección a Santiago Jamiltepec.

Suspenden clases y habilitan albergues en Michoacán

La secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, llamó a proteger a estudiantes, docentes y familias con la suspensión de actividades escolares de forma preventiva para este martes 9 de junio en los planteles de todos los niveles educativos, públicos y privados, de los municipios de la región Sierra-Costa .

La Secretaría de Educación explicó que la medida es preventiva por la presencia en esa zona de la tormenta tropical "Boris", lo que ha provocado lluvias intensas, tormentas eléctricas y oleaje elevado en la región. Son ocho los municipios considerados en esa zona de riesgo: Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Tumbiscatío, Chinicuila y Coalcomán.

Por esta razón, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) solicitó a trabajadores de instituciones educativas públicas y privadas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial, extraescolar, capacitación para el trabajo, media superior, superior y posgrado suspender clases escolares presenciales.

De la misma forma, la Secretaría de Educación llamó a las y los directivos de los planteles educativos que implementen las medidas preventivas correspondientes y comuniquen la suspensión de actividades a sus comunidades educativas en los municipios anunciados.

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