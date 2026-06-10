¿Lluvia torrencial o calor extremo? El pronóstico del clima en México para este 10 de junio

¿Te sorprenderá un aguacero camino al trabajo o el calor extremo arruinará tus planes? Este miércoles 10 de junio, el clima en México estará drásticamente dividido. Conocer el pronóstico exacto por regiones es vital para proteger a tu familia, evitar el tráfico colapsado y salir de casa bien preparado.

¿Dónde lloverá este miércoles?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el sureste y oriente del país enfrentarán las peores precipitaciones de la jornada. Un canal de baja presión, en interacción con la humedad del Golfo de México, desatará lluvias torrenciales.

Estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo se mantienen en alerta máxima. Las autoridades advierten sobre posibles deslaves, incremento en los niveles de ríos e inundaciones en zonas urbanas.

Por su parte, en el centro del territorio, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, se esperan chubascos vespertinos. Estas precipitaciones llegarán acompañadas de fuertes descargas eléctricas y rachas de viento.

El horno del norte: Zonas donde se prevé calor hoy

Mientras el sur y centro lidian con el exceso de agua, el norte del territorio nacional literalmente arderá. La dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica un ambiente de caluroso a muy caluroso durante la mayor parte del día.

Entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa sufrirán los estragos del calor. Las temperaturas fácilmente superarán los 40 grados Celsius en las horas pico, afectando las actividades diarias.

Este fenómeno se debe a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera. Se recomienda a la población extremar precauciones y evitar la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor.

El contraste en el occidente y las costas

El occidente del país presentará un clima engañoso durante este miércoles. El ingreso de humedad desde el océano Pacífico, donde se localiza Jalisco, favorece el pronóstico de lluvias puntuales fuertes que afectarán a diversos municipios costeros y zonas montañosas, sobre todo del centro al sur del país.

Estas precipitaciones vendrán acompañadas de intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las autoridades marítimas también vigilan el oleaje elevado que podría presentarse en las playas de esta región.

Tips rápidos para sobrevivir al clima de hoy

Para que las condiciones meteorológicas no te tomen por sorpresa, sigue estas recomendaciones:

Anticipa tus traslados: Las lluvias vespertinas suelen colapsar el transporte público y las principales avenidas.

Las lluvias vespertinas suelen colapsar el transporte público y las principales avenidas. Protégete del sol: En las regiones del norte, usa bloqueador solar, ropa ligera y mantente hidratado constantemente.

En las regiones del norte, usa bloqueador solar, ropa ligera y mantente hidratado constantemente. Lleva paraguas en el centro y sur: Aunque la mañana parezca inofensiva, las tormentas por la tarde son casi seguras.

Aunque la mañana parezca inofensiva, las tormentas por la tarde son casi seguras. Aléjate de zonas de riesgo: Durante las tormentas eléctricas, evita refugiarte bajo árboles o estructuras metálicas.

Durante las tormentas eléctricas, evita refugiarte bajo árboles o estructuras metálicas. Sigue fuentes oficiales: Mantente atento a los avisos de Protección Civil ante cualquier eventualidad en tu localidad.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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