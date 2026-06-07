FGR y fiscalías estatales acumulan más de 2 millones de carpetas de investigación en el país

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales acumularon 2 millones 139 mil 228 carpetas de investigación pendientes de concluir en 2024 , más las carpetas iniciadas durante el propio ejercicio.

Mientras que en 2020 había 2 millones 963 mil 725 carpetas pendientes, en 2021 sumaron 3 millones 973 mil 851, en 2022 incrementaron a 4 millones 228 mil 655 y en 2023 a 4 millones 391 mil 437, de acuerdo con datos procesados por la organización Causa en Común .

258 carpetas para cada MP

"Las precarias condiciones que enfrentan las fiscalías, sumadas a la escasez de personal sustantivo, las incapacita ante los altos niveles de incidencia delictiva en el país", señaló la ONG al calificar como "absurdas" las cargas de trabajo. A nivel nacional, cada agente del Ministerio Público debió atender, en promedio, 258 carpetas de investigación simultáneamente .

El informe "Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías", publicado este 27 de mayo por Causa en Común, documentó que en estados como Jalisco cada agente ministerial debe atender 896 carpetas de investigación , pues en toda la entidad solo hay 701 agentes ministeriales y 628 mil 273 expedientes pendientes .

Mientras que en Aguascalientes hay 171 agentes del Ministerio Público y 123 mil 736 carpetas gestionadas, por lo que cada agente debe atender 724 carpetas de investigación. En el caso de Baja California, en 2024 había 545 agentes de MP contra 299 mil 774 investigaciones: cada elemento debe resolver 550 carpetas en promedio .

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024, las fiscalías estatales y la FGR efectuaron un millón 857 mil 288 determinaciones sobre las carpetas de investigación.

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FF