Tope del precio de diésel busca contener la inflación, pero no es sostenible: expertos

El acuerdo voluntario al que llegaron empresarios gasolineros y el Gobierno federal para topar el precio de diésel en 28.5 pesos por litro es un intento para contener la inflación, pero no es sostenible en el mediano y largo plazo, advirtieron especialistas. Esta medida podría mantenerse por alrededor de tres semanas, aunque la prolongación del conflicto entre EU e Israel contra Irán obligaría a la federación a recaudar menos recursos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), o bien subsidiar el costo del combustible, señalaron.

Mireya Pasillas, académica del ITESO, explicó que el aumento el precio del diésel incrementa el costo de las mercancías, pues es el combustible utilizado por transportistas. Alertó que, con el nuevo acuerdo, alguien tendrá que pagar el alza en el costo: ya sean los empresarios al reducir sus márgenes de ganancias, o PEMEX al vender a menor precio.

“La baja en el IEPS, que es una forma de subsidiar los precios en los combustibles, empezaron esta semana. Lo que puede pasar, si esto se prolonga, es que estas reducciones en el IEPS en los tres tipos de combustibles se mantengan por más tiempo, lo que va a presionar las finanzas públicas. Eso va a tener afectaciones porque reduce el margen de maniobra del Gobierno federal para el gasto en otros rubros importantes”, dijo.

En ese sentido, Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, coincidió en que el Estado no podrá sostener el pacto si no tiene más recursos. En la situación actual, sólo podría hacerlo por tres semanas más, aseguró. “Están esperando que el conflicto (en Medio Oriente) no dure más allá de dos o tres semanas más. Si esto se convirtiera en un problema de mediano o largo plazo, es decir, si esto fuera a durar muchos más meses, esto ya se hace insostenible y el Gobierno federal no tiene dinero para sostener un control de precios en gasolina o diésel”.

Afirmó que el acuerdo es “publicidad”, pues la presidenta Claudia Sheinbaum busca mandar un mensaje de control y acciones para contener la inflación, pero la medida no ayudará, pues ya se superó la marca del 4 por ciento, su mayor nivel desde octubre de 2024.

“Se complica todo: se le descomponen las cuentas al gobierno, todo lo que había pensado en recaudar, el gasto público que ya está comprometido. Lo único que hace (el acuerdo) es crecer la presión por la deuda, que de por sí es una presión muy fuerte. El margen de acción que tiene el gobierno es limitadísimo”.

Por su parte, Luis Ignacio Román Morales, profesor de economía de la Universidad Autónoma de Nayarit, anotó que el pacto sólo podrá sostenerse, en el largo plazo, si la federación otorga concesiones a las empresas o, advirtió, al grupo de Carlos Slim, que ha sido beneficiado con contratos y permisos de PEMEX. Los empresarios buscarán “ventajas” en otros sectores, como telecomunicaciones, carreteras u obras públicas, a cambio de mantener el tope en el precio del diésel.

Para el Gobierno federal, indicó, podrá sostener el pacto “mientras las finanzas del Estado se los permita”. Ante este panorama, se podrían buscar otras estrategias para incrementar la recaudación de impuesto, como una nueva reforma fiscal, señaló.

YC