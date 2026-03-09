¿Es mejor cargar gasolina por litro o por peso? Esto dice Profeco

En medio de la constante variación en los precios de los combustibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los automovilistas para optimizar el gasto al momento de cargar gasolina y evitar posibles irregularidades en el despacho.

De acuerdo con la dependencia, la forma en que los conductores solicitan el combustible puede influir no solo en el dinero que pagan, sino también en la certeza de recibir la cantidad exacta de gasolina que corresponde a lo que se cobra en la estación de servicio.

¿Es mejor cargar gasolina por litro o por peso?

Profeco aconseja pedir siempre la gasolina por litro y no por una cantidad fija de dinero , ya que esta práctica permite una medición más precisa y reduce el riesgo de recibir menos combustible del esperado.

Según explicó la institución, cuando un automovilista solicita gasolina por un monto determinado —por ejemplo, 300 o 500 pesos—, la cantidad final que entra al tanque depende del precio vigente del combustible y de los cálculos automáticos de la bomba despachadora. En ese proceso pueden presentarse redondeos o pequeñas variaciones que, con el tiempo, pueden representar un mayor gasto para el consumidor.

En cambio, pedir gasolina por litros ofrece mayor claridad, ya que el conductor sabe exactamente cuántos litros está adquiriendo . Esto facilita llevar un control más preciso del consumo del vehículo y permite comparar con mayor facilidad los precios entre distintas estaciones de servicio.

Profeco también sugiere solicitar cantidades cerradas, preferentemente en múltiplos de 20 litros, ya que esto puede ayudar a reducir la posibilidad de manipulaciones en las bombas despachadoras y reforzar la confianza en que el combustible entregado corresponde a lo pagado.

Además de la forma en que se pide el combustible, la dependencia señaló que el momento del día en que se carga gasolina también puede influir en su aprovechamiento.

La recomendación es acudir a la estación durante las horas más frescas del día, como temprano por la mañana o por la noche . Esto se debe a que las temperaturas más bajas disminuyen la evaporación del combustible, lo que permite que una mayor cantidad de gasolina permanezca en estado líquido y llegue efectivamente al tanque del vehículo.

De esta manera, se maximiza el rendimiento del combustible y se obtiene un mejor aprovechamiento del dinero destinado a la carga.

Para complementar estas recomendaciones, Profeco recordó que los consumidores pueden utilizar la aplicación móvil “Litro x Litro”, una herramienta digital que permite localizar las estaciones de servicio con los precios más bajos en cada zona del país.

A través de esta plataforma, los usuarios también pueden consultar información sobre costos actualizados y presentar reportes en caso de detectar irregularidades en el despacho de combustible.

Con estas acciones, la Procuraduría busca fomentar prácticas de consumo más informadas entre los automovilistas, al tiempo que promueve mayor transparencia en la venta de gasolina y contribuye a que los conductores puedan cuidar su economía cotidiana.

