Jueves, 26 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Protesta nacional contra precio del diésel; fecha y acciones

Se piden precios justos para que los productores de alimentos puedan echar a andar sus maquinas sin miedo a perdidas por el costo del combustible

Por: Tomás Iván García Enciso

La protesta contempla concentraciones pacíficas en distintos puntos del país. CANVA/ESPECIAL

La protesta contempla concentraciones pacíficas en distintos puntos del país. CANVA/ESPECIAL

Organizaciones del sector agrícola y del transporte en México convocaron a una movilización nacional el próximo 6 de abril de 2026 para protestar por el aumento en el precio del diésel y exigir la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a este combustible.

El llamado fue realizado por el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que calificó el costo del diésel cercano a los 30 pesos por litro como una carga económica que impacta directamente en la producción de alimentos y en la cadena logística del país.

LEE: Pemex tarda en atender riesgos ambientales, según estadísticas

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, la agrupación señaló que el incremento en el combustible representa una presión creciente para agricultores, transportistas y pequeños productores, quienes dependen del diésel para operar maquinaria, trasladar mercancías y mantener en funcionamiento sus actividades.

¿Qué busca la protesta por el diésel?

La protesta contempla concentraciones pacíficas en distintos puntos del país, con la participación de tractores, camiones y otras unidades de trabajo, con el objetivo de visibilizar el impacto del precio del combustible en los costos de producción y distribución. El FNRCM advirtió que, de no atenderse sus demandas, el encarecimiento del diésel podría reflejarse en un aumento en el precio de alimentos y productos básicos.

En los últimos años, distintos sectores productivos han manifestado preocupación por el alza en los precios de los combustibles, especialmente en el diésel, debido a su relación directa con actividades como la agricultura, el transporte de carga y la logística industrial. El IEPS es un impuesto federal aplicado a combustibles, bebidas y otros productos, cuyo objetivo es generar recaudación y, en algunos casos, desincentivar su consumo; sin embargo, productores han señalado que su impacto puede incrementar los costos operativos en actividades esenciales.

¿Será una protesta pacífica? 

Protestas similares han ocurrido previamente en diversas entidades, donde transportistas y trabajadores del campo han solicitado ajustes en los precios del combustible o apoyos fiscales que reduzcan la presión económica sobre sus operaciones. En algunos casos, estas movilizaciones han incluido caravanas de unidades de carga o bloqueos parciales en carreteras como medida de presión para abrir mesas de diálogo con autoridades federales.

La convocatoria del 6 de abril busca reunir a distintos actores del sector primario bajo la consigna de lograr condiciones que permitan mantener la rentabilidad de sus actividades, en un contexto de inflación en insumos, costos de transporte y variaciones en los precios internacionales de energéticos.

LEE: ¿Es mejor cargar gasolina por litro o por peso? Esto dice Profeco

Los organizadores señalaron que la jornada pretende desarrollarse de forma pacífica y con alcance nacional, con el argumento de que el precio del diésel influye directamente en el costo final de los alimentos que consumen los hogares mexicanos. 

TG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones