Protesta nacional contra precio del diésel; fecha y acciones

Organizaciones del sector agrícola y del transporte en México convocaron a una movilización nacional el próximo 6 de abril de 2026 para protestar por el aumento en el precio del diésel y exigir la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a este combustible.

El llamado fue realizado por el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que calificó el costo del diésel cercano a los 30 pesos por litro como una carga económica que impacta directamente en la producción de alimentos y en la cadena logística del país.

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, la agrupación señaló que el incremento en el combustible representa una presión creciente para agricultores, transportistas y pequeños productores, quienes dependen del diésel para operar maquinaria, trasladar mercancías y mantener en funcionamiento sus actividades.

¿Qué busca la protesta por el diésel?

La protesta contempla concentraciones pacíficas en distintos puntos del país, con la participación de tractores, camiones y otras unidades de trabajo, con el objetivo de visibilizar el impacto del precio del combustible en los costos de producción y distribución. El FNRCM advirtió que, de no atenderse sus demandas, el encarecimiento del diésel podría reflejarse en un aumento en el precio de alimentos y productos básicos.

En los últimos años, distintos sectores productivos han manifestado preocupación por el alza en los precios de los combustibles, especialmente en el diésel, debido a su relación directa con actividades como la agricultura, el transporte de carga y la logística industrial. El IEPS es un impuesto federal aplicado a combustibles, bebidas y otros productos, cuyo objetivo es generar recaudación y, en algunos casos, desincentivar su consumo ; sin embargo, productores han señalado que su impacto puede incrementar los costos operativos en actividades esenciales.

¿Será una protesta pacífica?

Protestas similares han ocurrido previamente en diversas entidades, donde transportistas y trabajadores del campo han solicitado ajustes en los precios del combustible o apoyos fiscales que reduzcan la presión económica sobre sus operaciones. En algunos casos, estas movilizaciones han incluido caravanas de unidades de carga o bloqueos parciales en carreteras como medida de presión para abrir mesas de diálogo con autoridades federales.

La convocatoria del 6 de abril busca reunir a distintos actores del sector primario bajo la consigna de lograr condiciones que permitan mantener la rentabilidad de sus actividades, en un contexto de inflación en insumos, costos de transporte y variaciones en los precios internacionales de energéticos.

Los organizadores señalaron que la jornada pretende desarrollarse de forma pacífica y con alcance nacional, con el argumento de que el precio del diésel influye directamente en el costo final de los alimentos que consumen los hogares mexicanos.

TG