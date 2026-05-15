Reportan entrega de Enrique Díaz, exfuncionario de Rubén Rocha, ante autoridades de EU

Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas durante la administración de Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con reportes difundidos por el periodísta Loret de Mola y versiones atribuidas a fuentes oficiales.

Los reportes señalan que el exfuncionario sinaloense se presentó ante autoridades en Nueva York, donde habría quedado bajo custodia mientras avanzan las investigaciones en su contra.

"Me confirman que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregó también a la autoridad de Nueva York. Así que ya tienen al que se encargaba de los operativos y ya tienen al que se encargaba del dinero. Pinza cerrada", mencionó en X el periodista Loret de Mola.

El hecho ocurre apenas horas después de que también se diera a conocer el arresto en Estados Unidos de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, en medio de una serie de señalamientos contra exfuncionarios de la entidad.

Díaz Vega es identificado como uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

Autoridades estadounidenses pusieron bajo la lupa a diversos funcionarios de Sinaloa el pasado 29 de abril, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionara al gobernador Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzunza y a otros siete servidores públicos con presuntos nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

MF