Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tiene sus cuentas bancarias congeladas , esto tras ser señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos.

Cuentas congeladas, no sólo a Rocha Moya

Fuentes directivas del sector bancario confirmaron a El Universal el bloqueo de cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza, acusados por Estados Unidos de nexos con grupos criminales .

Según las fuentes consultadas, desde el pasado 6 de mayo llegó la notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las instituciones financieras del país .

Sheinbaum desconoce si las cuentas están congeladas

Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desconocía si la UIF congeló las cuentas de los funcionarios .

"No tenía conocimiento y no lo pregunté; no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento", precisó la mandataria esta mañana.

Durante los últimos días, medios de comunicación estadounidenses y nacionales dieron a conocer que la UIF congeló cuentas a Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como a sus hijos, el legislador morenista Enrique Inzunza y a otros funcionarios mexicanos presuntamente ligados con narcotraficantes.

Ayer, la mandataria también aclaró que la UIF no ha congelado cuentas a empresarios mexicanos y subrayó que el objetivo del Gobierno federal es combatir a la delincuencia organizada mediante el seguimiento de recursos financieros ilícitos.

"En el tema de la UIF, de que se congelan las cuentas, no, si no le estamos congelando las cuentas a ningún empresario. Queremos atender la delincuencia organizada persiguiendo el dinero, que siempre se ha dicho. No tiene nada que ver con congelarle irresponsablemente o ilegalmente la cuenta a alguien. Y si hay algún error, pues inmediato hay un esquema para que se resuelva", afirmó ayer.

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OA