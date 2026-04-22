Sheinbaum anuncia renuncia de Esthela Damián, su consejera jurídica; esto se sabe

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, presentó su renuncia para buscar participar políticamente en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

Lee también: Gobierno investigará si el operativo con agentes extranjeros violó la ley

Sheinbaum informa que Estela Damián trabajará en Guerrero

“Hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero”, relató la mandataria, quien precisó que la funcionaria dejará el cargo con fecha del 30 de abril.

“Entonces le dije: ‘Tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas’”, añadió.

Sheinbaum subrayó que su gobierno no impulsa candidaturas y que quienes aspiren a un cargo deberán separarse de sus funciones.

“Yo no tengo candidatos ni candidatas… no es que le esté mandando la presidenta de la República”, sostuvo.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, podría ocupar el cargo

En ese contexto, anunció que invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a ocupar la Consejería Jurídica, destacando su perfil profesional como abogada.

“Considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al gobierno de la transformación”, dijo.

La Presidenta explicó que Alcalde aún evalúa la propuesta: Me dijo ‘déjeme pensarlo’”, por lo que, en caso de aceptar, se abriría el proceso interno en Morena para renovar su dirigencia.

Te puede interesar: Morena propone aplazar la elección judicial hasta 2028

Asimismo, rechazó versiones sobre una supuesta injerencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su administración.

"No hay un teléfono rojo de Palenque a Palacio Nacional… las decisiones del gobierno de México las toma la Presidenta y su gabinete”, afirmó.

Sheinbaum es cuestionada por salida de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar

Reiteró que Morena definirá sus propios procesos internos, pues también fue cuestionada sobre la salida de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.

“La decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena… no somos el partido de Estado”, y añadió que en caso de que Ariadna Montiel se vaya a la dirigencia de Morena, los programas sociales están blindados.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS