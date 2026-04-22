El pasado 21 de abril, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que nació la tercera cría de mono araña en el Parque Nacional Cañón del Sumidero (PN), Chiapas.Con este suceso, se consolida la presencia de la especie en la zona oeste del parque, donde se consideraba extinta hace más de 30 años.El mono araña se caracteriza por su cola prensil con funciones táctiles, la ausencia de pulgares para facilitar la braquiación y una dieta frugívora que lo posiciona como un dispersor de semillas clave. Biológicamente, destaca por su estructura social de fisión-fusión y una tasa reproductiva lenta, con periodos de gestación y crianza que se extienden hasta por cuatro años.En México, el mono araña se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-201. Habita principalmente en selvas tropicales del sureste del país.La nueva cría desciende de una pareja que formó parte del grupo de 12 individuos reintroducidos en noviembre de 2016. Tras su adaptación, el macho alfa y la hembra dominante lograron establecerse con éxito, demostrando la viabilidad del ecosistema en la pared oeste del PN.Actualmente, el grupo familiar se encuentra en perfecto estado de salud y está integrado por: El logro de la preservación y conservación de la especie es resultado de trabajo conjunto entre la Conanp, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT) y la asociación civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (COBIUS).Según datos obtenido del monitoreo satelital y recorridos mensuales, se conoce que la familia se alimenta de especies nativas como ramón, chicozapote e higo, confirmando la restauración ecológica del sitio.Para garantizar la integridad de la nueva cría y la seguridad de los visitantes, se emiten las siguientes recomendaciones a prestadores de servicios turísticos náuticos y público en general:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF