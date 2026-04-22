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Reportan nacimiento de cría de mono araña en Chiapas | IMÁGENES

Esta especie se consideraba extinta hace más de 30 años en la zona oeste del Parque Nacional Cañón del Sumidero

Por: Fabián Flores

En México, el mono araña se encuentra en peligro de Extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-201. ESPECIAL / Conanp

En México, el mono araña se encuentra en peligro de Extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-201. ESPECIAL / Conanp

El pasado 21 de abril, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que nació la tercera cría de mono araña en el Parque Nacional Cañón del Sumidero (PN), Chiapas.

Con este suceso, se consolida la presencia de la especie en la zona oeste del parque, donde se consideraba extinta hace más de 30 años.

Monos araña, en peligro de extinción

El mono araña se caracteriza por su cola prensil con funciones táctiles, la ausencia de pulgares para facilitar la braquiación y una dieta frugívora que lo posiciona como un dispersor de semillas clave. Biológicamente, destaca por su estructura social de fisión-fusión y una tasa reproductiva lenta, con periodos de gestación y crianza que se extienden hasta por cuatro años.

En México, el mono araña se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-201. Habita principalmente en selvas tropicales del sureste del país.

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El nacimiento y la familia de monos araña

La nueva cría desciende de una pareja que formó parte del grupo de 12 individuos reintroducidos en noviembre de 2016. Tras su adaptación, el macho alfa y la hembra dominante lograron establecerse con éxito, demostrando la viabilidad del ecosistema en la pared oeste del PN.

Actualmente, el grupo familiar se encuentra en perfecto estado de salud y está integrado por:

  • Un macho y una hembra adultos (pareja fundadora)
  • Una hembra juvenil (primera cría)
  • Un macho juvenil (segunda cría) 
  • Esta cría recién nacida
     
 ESPECIAL / Conanp
ESPECIAL / Conanp
  ESPECIAL / Conanp
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El logro de la preservación y conservación de la especie es resultado de trabajo conjunto entre la Conanp, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT) y la asociación civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (COBIUS).

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Según datos obtenido del monitoreo satelital y recorridos mensuales, se conoce que la familia se alimenta de especies nativas como ramón, chicozapote e higo, confirmando la restauración ecológica del sitio.

Emiten recomendaciones para preservar la especie

Para garantizar la integridad de la nueva cría y la seguridad de los visitantes, se emiten las siguientes recomendaciones a prestadores de servicios turísticos náuticos y público en general:

  • Distancia de seguridad: Mantener un radio mínimo de 20 metros de distancia de la orilla del río a la lancha, ante cualquier avistamiento.
  • Respeto al comportamiento natural: Evitar ruidos excesivos o acciones que puedan estresar a los animales.
  • Precaución: El macho alfa mantiene una conducta de protección activa hacia su descendencia y podría reaccionar de forma agresiva ante amenazas percibidas.

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