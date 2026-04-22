El pasado 21 de abril, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que nació la tercera cría de mono araña en el Parque Nacional Cañón del Sumidero (PN), Chiapas .

Con este suceso, se consolida la presencia de la especie en la zona oeste del parque, donde se consideraba extinta hace más de 30 años .

Monos araña, en peligro de extinción

El mono araña se caracteriza por su cola prensil con funciones táctiles, la ausencia de pulgares para facilitar la braquiación y una dieta frugívora que lo posiciona como un dispersor de semillas clave. Biológicamente, destaca por su estructura social de fisión-fusión y una tasa reproductiva lenta, con periodos de gestación y crianza que se extienden hasta por cuatro años .

En México, el mono araña se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-201 . Habita principalmente en selvas tropicales del sureste del país.

El nacimiento y la familia de monos araña

La nueva cría desciende de una pareja que formó parte del grupo de 12 individuos reintroducidos en noviembre de 2016. Tras su adaptación, el macho alfa y la hembra dominante lograron establecerse con éxito , demostrando la viabilidad del ecosistema en la pared oeste del PN.

Actualmente, el grupo familiar se encuentra en perfecto estado de salud y está integrado por:

Un macho y una hembra adultos (pareja fundadora)

Una hembra juvenil (primera cría)

Un macho juvenil (segunda cría)

Esta cría recién nacida

La #Conanp informa sobre el nacimiento de la tercera cría de #MonoAraña (Ateles geoffroyi vellerosus) en el PN #CañónDelSumidero; con ello se consolida la presencia de la especie en la zona oeste, donde se consideraba extinta hace más de 30 años. ��



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ESPECIAL / Conanp

ESPECIAL / Conanp

El logro de la preservación y conservación de la especie es resultado de trabajo conjunto entre la Conanp, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT) y la asociación civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (COBIUS).

Según datos obtenido del monitoreo satelital y recorridos mensuales, se conoce que la familia se alimenta de especies nativas como ramón, chicozapote e higo, confirmando la restauración ecológica del sitio.

Emiten recomendaciones para preservar la especie

Para garantizar la integridad de la nueva cría y la seguridad de los visitantes, se emiten las siguientes recomendaciones a prestadores de servicios turísticos náuticos y público en general:

Distancia de seguridad : Mantener un radio mínimo de 20 metros de distancia de la orilla del río a la lancha, ante cualquier avistamiento.

: Mantener un radio mínimo de 20 metros de distancia de la orilla del río a la lancha, ante cualquier avistamiento. Respeto al comportamiento natural : Evitar ruidos excesivos o acciones que puedan estresar a los animales.

: Evitar ruidos excesivos o acciones que puedan estresar a los animales. Precaución: El macho alfa mantiene una conducta de protección activa hacia su descendencia y podría reaccionar de forma agresiva ante amenazas percibidas.

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FF