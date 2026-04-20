La Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó en redes sociales tras el reporte de detonaciones de arma de fuego dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán: " Lo ocurrido hoy [...] nos duele profundamente ".

El mensaje de la Presidenta estuvo acompañado por el posteo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en el que detallan el despliegue de un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional (GN) para atender la situación en la Pirámide de la Luna.

Mensaje de la Presidenta tras las detonaciones reportadas en Teotihuacán. X / @Claudiashein

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La Presidenta lamenta los hechos en Teotihuacán

La Mandataria expresó su solidaridad para las personas afectadas tras la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán y sus familiares. "Estamos en contacto con la embajada de Canadá" .

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", declaró en redes.

Lo que se sabe al momento

El Gabinete de Seguridad informó desde redes sociales que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la GN ya se encuentran en el sitio en un despliegue de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles .

Hasta el momento, se sabe que hay dos personas fallecidas; se trata del agresor, quien habría acabado con su vida en el sitio, y una mujer canadiense .

Se sabe que hay cuatro heridos tras este ataque en la Pirámide de la Luna: dos mujeres colombianas, un hombre ruso y una canadiense.

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