Así cambia la movilidad en CDMX con la nueva ciclovía en Tlalpan

Como parte de un plan que busca impulsar e integrar los distintos medios de transporte en la Ciudad de México, este fin de semana la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró una nueva ciclovía denominada “La Gran Tenochtitlán”, cuya trayectoria abarca 34 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, por lo que las autoridades advirtieron que la movilidad en este tramo tendrá cambios importantes.

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Con el objetivo de ampliar la infraestructura ciclista de la capital y ofrecer espacios dignos y seguros tanto para peatones como para ciclistas, transporte público y automovilistas , el Gobierno de la CDMX puso en marcha este proyecto, el cual fue celebrado con una rodada en la que participaron más de 10 mil ciclistas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la ruta conecta distintos puntos clave de la ciudad, desde el centro hasta el sur, ofreciendo una alternativa de movilidad no solo más rápida, sino también más amigable con el medio ambiente, promoviendo así el transporte sustentable y recreativo.

¿Cuáles serán los cambios en la movilidad por la nueva ciclovía en Tlalpan?

Tras la integración de este nuevo corredor para bicicletas, Calzada de Tlalpan se convierte en una vía multimodal, es decir, un espacio en el que convivirán distintas formas de transporte. Para garantizar la seguridad de todos los usuarios, las autoridades informaron que se reforzará la señalización, la seguridad vial y también se mejorarán las banquetas.

Dentro de los principales cambios de la calzada se detallan los siguientes:

Integración de más de 20 mil metros de nuevas guarniciones de concreto.

Instalación de 43 mil elementos de señalización como luces, barreras, conos y otros recursos para delimitar la circulación de cada bloque.

Colocación de 338 confibicis.

Más de 5 mil canalizadores viales.

Instalación de más de 5 mil luminarias nuevas que abarcarán todo el trayecto para permitir su uso también durante la noche.

Habilitación de 64 nuevas zonas de acceso y descenso.

CDMX proyecta ampliar red de ciclovías en toda la capital

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que esta obra es solo el inicio de un proyecto mucho más amplio, ya que se prevé sumar otros 300 kilómetros de ciclovías con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

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Actualmente, la capital ya cuenta con más de 500 kilómetros de infraestructura ciclista, además de combinar sistemas como Ecobici y el Paseo Dominical; sin embargo, se espera que poco a poco esta red continúe expandiéndose para que los ciclistas cuenten con espacios más seguros y eficientes para transitar.

Con esta nueva ciclovía, la Ciudad de México busca no solo mejorar la movilidad diaria de miles de personas, sino también transformar la manera en la que se vive y se recorre la capital. La apuesta por una infraestructura más segura y sustentable refleja la intención de construir una ciudad más conectada, donde peatones, ciclistas y automovilistas puedan convivir de forma ordenada y eficiente.

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