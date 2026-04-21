Nacional Monte de Piedad: ¿qué avances hay en la huelga de trabajadores?

La huelga en el Monte de Piedad está por cumplir siete meses y miles de usuarios siguen sin acceso a sucursales, mientras trabajadores enfrentan semanas sin salario. El conflicto laboral escala con apoyos externos y sin señales claras de acuerdo.

Huelga en el Monte de Piedad se acerca a los 7 meses sin solución

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad continúa estancado y ya se dirige a los siete meses de paro, en medio de acusaciones cruzadas entre el patronato y el sindicato. A más de 200 días del inicio de la huelga, no existe un avance importante en las negociaciones. La situación no solo impacta a las personas trabajadoras, también afecta a usuarios que normalmente recurren a esta institución para empeñar objetos, recuperar prendas o solicitar servicios financieros en distintas sucursales de la Ciudad de México y otras zonas del país.

Trabajadores resisten sin nómina y buscan ingresos alternos

Con el paso de los meses, la presión económica se ha intensificado para quienes permanecen en huelga. De acuerdo con lo informado, las personas trabajadoras siguen sin recibir sus nóminas, lo que ha complicado la manutención de sus hogares.

Mientras algunos integrantes del movimiento mantienen guardias permanentes de 9:00 a 17:00 horas en diversas sucursales cerradas, otros han tenido que salir a buscar fuentes alternas de ingreso para sostenerse.

La protesta se mantiene visible en distintos puntos donde permanecen colocadas las banderas rojinegras, símbolo tradicional de una huelga en México.

NOTIMEX / ARCHIVO

Otros sindicatos apoyan al Monte de Piedad

Ante el desgaste financiero, diversos gremios sindicales han comenzado a respaldar al movimiento con ayuda económica y acciones solidarias. Entre las formas de apoyo reportadas se encuentra la venta de productos electrónicos, una estrategia para generar recursos mientras las sucursales siguen cerradas al público y las prendas empeñadas permanecen bajo resguardo.

Este respaldo busca que los trabajadores puedan continuar con su exigencia laboral en un conflicto que no muestra una salida inmediata.

Puntos clave del conflicto

Más de 200 días de huelga acumulados.

Trabajadores reportan semanas sin pago de nómina.

Sucursales continúan cerradas al público.

Otros sindicatos aportan ayuda económica.

No hay acuerdo visible entre sindicato y patronato.

¿Qué dice el patronato del Nacional Monte de Piedad?

La postura del patronato sostiene que el paro se mantiene de forma ilegítima. Según su versión, la huelga fue declarada inválida por autoridades judiciales. Además, acusa al sindicato de no presentar propuestas abiertas que permitan una solución real y definitiva al conflicto.

Desde esta perspectiva, la continuidad del paro estaría frenando el funcionamiento de una institución histórica con presencia nacional y relevancia social. Por su parte, el sindicato rechaza esa versión y asegura que las propuestas patronales representan una simulación.

Los trabajadores afirman que no se están atendiendo puntos centrales del Contrato Colectivo de Trabajo, especialmente temas como:

Aumentos salariales

Asignación de plazas

Respeto a condiciones laborales vigentes

Cumplimiento de acuerdos previos

También señalan que se han negado a permitir la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como mediadora del conflicto.

¿Por qué importa esta huelga hoy?

El caso del Monte de Piedad es relevante porque se trata de una de las instituciones más reconocidas en México dentro del sistema prendario y de asistencia social. Su operación impacta directamente a miles de personas que suelen acudir para obtener liquidez inmediata mediante empeños. Con sucursales cerradas y negociaciones detenidas, el conflicto ya no solo es laboral: también tiene efectos sociales y económicos.

Además, el desgaste entre ambas partes aumenta conforme pasan las semanas, lo que complica aún más una eventual solución.

Sin señales claras de acercamiento entre sindicato y patronato, el escenario inmediato apunta a la continuidad del paro. Si no existe una intervención efectiva o nuevas propuestas, la huelga podría seguir extendiéndose, elevando la presión financiera para los trabajadores y manteniendo suspendidos los servicios en múltiples sucursales. Por ahora, el conflicto en el Nacional Monte de Piedad, uno de los más largos y visibles en tiempos recientes dentro del ámbito laboral mexicano, sigue sin resolverse.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB