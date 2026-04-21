Teotihuacán abrirá nuevamente al público con protocolo de seguridad reforzado

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales este martes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que, tras el atentado registrado el lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y 13 personas heridas, el lugar reabrirá nuevamente al público a partir del miércoles 22 de abril.

Te puede interesar: EN VIVO | Todos los detalles de la balacera en Teotihuacán

La mañana del 20 de abril, turistas y locales que se encontraban en Teotihuacán fueron sorprendidos por un sujeto identificado como Julio César Jasso, quien desde la cima de la Pirámide de la Luna abrió fuego contra los visitantes para posteriormente quitarse la vida.

Tras el operativo que se desplegó por el tiroteo, en el que participaron elementos de seguridad y autoridades locales, el Centro INAH del Estado de México informó el lunes por la tarde que el área permanecería cerrada hasta nuevo aviso con el fin de completar las investigaciones correspondientes.

¿Hasta cuándo volverá a abrir la Zona Arqueológica de Teotihuacán?

El instituto confirmó este martes que tanto la zona arqueológica como sus museos reabrirán al público este miércoles 22 de abril en su horario habitual, de 08:00 a 17:00 horas ; sin embargo, el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta que concluyan las indagatorias.

El INAH aseguró que las instalaciones comenzarán a operar bajo un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

“El INAH, a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacán y sus museos reabrirán al público el miércoles 22 de abril, en su horario habitual de 8:00 a 17:00 h, con un protocolo de seguridad reforzado”, explicó el organismo en su comunicado oficial.

FACEBOOK/Instituto Nacional de Antropología e Historia

Refuerzan vigilancia en otras zonas arqueológicas de la República

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó este martes que, por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se implementarán operativos de seguridad en otras zonas arqueológicas y destinos turísticos del país como parte de un protocolo nacional de prevención.

Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentra el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional, el reforzamiento de revisiones preventivas, mayores controles de acceso y vigilancia en áreas estratégicas, además de ampliar el patrullaje físico y cibernético por parte de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

También puedes leer: Teotihuacán: Zonas arqueológicas del país tendrán mayor seguridad

El objetivo, señaló el funcionario, será identificar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros, así como garantizar que espacios turísticos y culturales permanezcan protegidos ante posibles incidentes similares.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP