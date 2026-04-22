Miércoles, 22 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Cuatro heridos de Teotihuacán continúan hospitalizados, aunque estables

Autoridades informan que los lesionados se encuentran bajo observación médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Por: SUN .

La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar detallaron que otros tres heridos en el ataque fueron dados de alta recientemente. SUN/D. Sánchez

La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar detallaron que otros tres heridos en el ataque fueron dados de alta recientemente. SUN/D. Sánchez

A dos días del tiroteo en Teotihuacán, la Secretaría de Salud (Ssa) y el IMSS Bienestar informaron que cuatro personas continúan hospitalizadas y se encuentran bajo observación médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca; se reportan estables y con evolución favorable.

¿Qué dijo la Ssa de las personas heridas en el ataque en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

A través de un comunicado conjunto, la Ssa e IMSS Bienestar explicaron que la última paciente que recibió atención en el Hospital General de Axapusco fue dada de alta por mejoría, así como los dos pacientes que estaban hospitalizados en una institución privada.

LEE: Washington brinda asistencia a estadounidenses heridos por tiroteo en Teotihuacán

Detallaron que se brinda atención médica integral, gratuita y oportuna a las personas lesionadas, así como acompañamiento cercano a sus familias.

Además, destacaron que el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, mantienen un seguimiento puntual de la evolución de las personas que continúan recibiendo atención en las unidades médicas y al trabajo del personal de salud.

     

Por último, ambas dependencias reiteraron su compromiso de brindar atención médica con calidad, calidez y sentido humano, así como de mantener informada a la población con transparencia. Se continuará con el acompañamiento integral a las personas afectadas y sus familias.

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones