A dos días del tiroteo en Teotihuacán, la Secretaría de Salud (Ssa) y el IMSS Bienestar informaron que cuatro personas continúan hospitalizadas y se encuentran bajo observación médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca; se reportan estables y con evolución favorable.

¿Qué dijo la Ssa de las personas heridas en el ataque en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

A través de un comunicado conjunto, la Ssa e IMSS Bienestar explicaron que la última paciente que recibió atención en el Hospital General de Axapusco fue dada de alta por mejoría , así como los dos pacientes que estaban hospitalizados en una institución privada.

Detallaron que se brinda atención médica integral, gratuita y oportuna a las personas lesionadas, así como acompañamiento cercano a sus familias.

Además, destacaron que el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, mantienen un seguimiento puntual de la evolución de las personas que continúan recibiendo atención en las unidades médicas y al trabajo del personal de salud.

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Por último, ambas dependencias reiteraron su compromiso de brindar atención médica con calidad, calidez y sentido humano, así como de mantener informada a la población con transparencia. Se continuará con el acompañamiento integral a las personas afectadas y sus familias.

JM