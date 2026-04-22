Ebrard cambia el tono en el T-MEC y apunta a reducir aranceles, no quitarlos

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, señaló este miércoles que México ha ajustado su postura rumbo a la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, dejando de lado la meta de eliminar por completo los aranceles. En su lugar, el objetivo será reducirlos al mínimo posible, en un contexto donde el comercio global ha cambiado y ya no se rige por el modelo tradicional de libre comercio.

Al comentar la postura del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien anticipó la permanencia de los aranceles bajo la sección 232, Ebrard reconoció que el esquema comercial anterior, basado en la apertura total, difícilmente volverá.

Por ello, llamó a evitar visiones nostálgicas sobre una etapa sin aranceles y advirtió que el nuevo escenario contempla su permanencia, junto con reglas de origen que, en algunos casos, tienen un peso incluso mayor en las relaciones comerciales.

Bajo ese contexto, señaló que en sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, que México ha colocado como prioritarios en la mesa, “es muy difícil pensar en que van a desaparecer los aranceles” y que lo que el país busca ahora es “cómo reducirlos”.

Como ejemplo, sostuvo que en la industria automotriz ya se ha logrado una disminución respecto al arancel de 25 %, de forma que “casi todos están pagando abajo de eso”.

Ebrard explicó que la segunda ronda de conversaciones con Washington aún no concluye, pero dejó claro que México ya expuso su posición.

“México ya expuso a Estados Unidos su postura: el escenario ideal es operar con la menor cantidad posible de aranceles y mantener un comercio lo más abierto posible” , señaló ante medios.

La segunda ronda de conversaciones inició este lunes en Ciudad de México con la visita de Greer, mientras los equipos alistan la mesa para el arranque de las negociaciones formales previstas para la última semana de mayo.

Del lado estadounidense, agregó, la prioridad pasa por reducir su dependencia de Asia, un terreno en el que México se ve como “el gran aliado” para producir dentro de una región más integrada.

Por otra parte, sobre el acuerdo con la Unión Europea, Ebrard dijo que la negociación ya está concluida y que solo falta que el bloque termine la traducción del tratado a 23 idiomas, proceso previsto para finales de mayo.

En paralelo, anunció que la misión comercial a Canadá, prevista del 7 al 9 de mayo, ya suma más de 300 confirmaciones de empresas y que podría convertirse en la visita de compañías mexicanas “más importante” a ese país en mucho tiempo, con énfasis en firmas medianas y pequeñas que tendrán encuentros de negocios B2B.

YC