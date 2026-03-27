Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 27 de marzo prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 29 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 1 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

