En operativos desplegados por fuerzas federales en dos municipios del Sur del estado de Sinaloa, se aseguraron tres armas de fuego, entre ellas un rifle Barrett calibre .50, así como cargadores, más de dos mil cartuchos útiles de diversos calibres y dos cuatrimotos.

Durante un patrullaje en la cabecera municipal de Escuinapa, elementos del Ejército localizaron ocultos entre la maleza 15 cargadores abastecidos y 565 cartuchos calibre 7.62x39 mm, por lo que ampliaron la búsqueda de posibles civiles armados, sin obtener resultados.

En un segundo reconocimiento terrestre en las cercanías de la presa Aurelio Benassini, en El Salto, municipio de Elota, el personal militar detectó un campamento improvisado presuntamente utilizado por grupos delictivos.

Al inspeccionar el sitio, hallaron tres rifles automáticos, uno de ellos un Barrett calibre .50, además de once cargadores y mil 580 cartuchos adicionales, así como dos cuatrimotos.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones correspondientes de ley.

CT