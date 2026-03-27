Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 27 de marzo prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 23%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos