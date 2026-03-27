Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 27 de marzo prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 23%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

