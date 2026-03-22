Cuatro hombres son arrestados en Culiacán por robo, armas y drogas

Cuatro hombres jóvenes fueron detenidos en distintos puntos de Culiacán tras operativos derivados de denuncias anónimas realizadas a las líneas de emergencia. De acuerdo con las autoridades, uno de ellos fue arrestado por su presunta participación en un robo a comercio, mientras que los otros tres fueron asegurados por portar armas de uso automático, cargadores y diversas sustancias ilícitas.

La corporación de seguridad detalló que el Grupo de Operaciones Especiales atendió un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de individuos armados en el parque Los Ángeles Pomona, ubicado en el fraccionamiento Los Ángeles, donde además se señalaba que ofrecían drogas a la venta.

Al acudir al sitio, el personal de seguridad estatal observó a tres jóvenes, los cuales al notar su presencia intentaron huir del parque, sin embargo fueron detenidas tres personas del sexo masculino, a los que se les encontró un fusil AK-47, una pistola, dos cargadores y treinta cartuchos útiles calibre 7.62X 39 mm.

También, se les aseguró 300 sobres de plástico con un polvo blanco, con las características del cristal, 80 sobres de plástico, con un polvo blanco, con las características a la cocaína, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

En un segundo hecho, personal de la Policía Estatal Preventiva fueron alertados que en la colonia Nueva Galicia, en Culiacán, se había presentado un robo de mercancía, cuyo presunto responsable había sido retenido por elementos de seguridad privada.

A la persona detenida, de apariencia joven, se le acusó de haber ocultado debajo de sus ropas diversas mercancías e intentó salir del establecimiento sin pagarlas, por lo que el personal de seguridad de la tienda logró detenerlo.

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NA