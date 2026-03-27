Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 27 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan