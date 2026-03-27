Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 27 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

