¡Aprovecha el subsidio y protege tu bolsillo este 2026! Miles de automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México enfrentan la cuenta regresiva para aprovechar el subsidio del 100% en el impuesto de la tenencia vehicular 2026.

Las Secretarías de Finanzas de ambas entidades confirmaron que los conductores que paguen su refrendo a tiempo evitarán el fuerte golpe económico que representa la tenencia completa. En la capital del país, los propietarios tienen hasta el martes 31 de marzo para desembolsar el pago correspondiente al refrendo de automóviles y motocicletas.

Por su parte, las autoridades mexiquenses otorgaron un respiro adicional al extender el plazo hasta el lunes 6 de abril, cobrando 990 pesos para autos y 731 pesos para motos . Realizar este trámite a tiempo garantiza que tu vehículo circule sin problemas legales, evita recargos automáticos y te permite acceder a otros procesos obligatorios como la verificación vehicular o el cambio de propietario.

¿Cómo ahorrarte lo de la tenencia vehicular 2026 en Edomex y CDMX?

Obtener el descuento del 100% en la tenencia para los habitantes del Estado de México y la Ciudad de México requiere cumplir reglas claras:

Tu automóvil no debe superar los 250 mil pesos de valor factura en la CDMX, ni los 638 mil pesos en el Edomex.

Además, necesitas liquidar cualquier multa de tránsito pendiente y mantener tu tarjeta de circulación completamente actualizada.

El proceso resulta bastante ágil si utilizas los portales oficiales de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina o el Portal de Servicios al Contribuyente mexiquense: solo ingresas tu número de placa, verificas que tus datos sean correctos, descargas tu línea de captura y realizas la transferencia electrónica.

También puedes pagar físicamente en kioscos de la tesorería, sucursales bancarias o tiendas de conveniencia autorizadas. Recuerda guardar tu comprobante oficial, ya que el sistema puede tardar hasta 72 horas en reflejar el pago exitoso.

¿Por qué pagamos tenencia y cómo llegamos a estos subsidios?

Este polémico impuesto nació en 1962 bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos con un propósito estrictamente temporal: financiar la construcción de la infraestructura para los Juegos Olímpicos de México 1968.

Sin embargo, el gobierno federal mantuvo la recaudación durante décadas debido a los altísimos ingresos que generaba para las arcas públicas. A partir del año 2012, la federación transfirió el cobro directamente a los estados, permitiendo que cada entidad decidiera si lo mantenía, lo eliminaba o lo subsidiaba.

Hoy en día, la Ciudad de México y el Estado de México utilizan el esquema de subsidios condicionados para incentivar la actualización constante del padrón vehicular y premiar a los contribuyentes cumplidos. Casos similares ocurrieron en estados como Jalisco, donde el impuesto desapareció por completo para transformarse en un refrendo anual obligatorio, demostrando cómo la presión ciudadana y las nuevas estrategias de recaudación moldean nuestras obligaciones fiscales actuales.

JM