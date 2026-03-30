Anuncian transportistas y campesinos paro nacional el 6 de abril

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció un paro nacional carretero en conjunto con campesinos el próximo seis de abril una vez que pase la Semana Santa.

De acuerdo con el presidente de la asociación, David Estevéz Gamboa, el paro se realizará por la inseguridad en carreteras, las extorsiones, alza al Diésel y falta de apoyo al campo.

"Por lo tanto los campesinos, los agricultores y los transportistas hombres camión de este país estamos convocando a un paro nacional, ese para nacional iniciaría el día 6 de abril. Para que vean que no somos tan inconscientes, pues que pase la famosa Semana Santa; que todo mundo salga a pasear, que todo mundo salga a vacacionar pero el día 6 de abril vamos a parar tenemos la necesidad de volvernos a manifestar", aseguró el presidente de ANTAC en un video en redes sociales.

El dirigente de ANTAC comentó que se firmaron varios acuerdos después de la movilización realizada hace unos meses tanto para los transportistas como para los campesinos, pero no fueron cumplidos por las autoridades.

"La inseguridad sigue a todo lo que da, la corrupción sigue a todo lo que da, no han retirado los retenes que tanto daños han hecho a los compañeros que llegan a esos lugares y en lugar de darte la seguridad y certeza te empiezan a pedir papeles y papeles para extorsionarte", comentó.

Agradeció que hubo intervención de algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación para tener reuniones con las diferentes secretarías pero "no vemos claro".

David Estévez Gamboa aseguró que a las autoridades no les preocupa apoyar a estos dos sectores que son claves en la economía del país.

“Las autoridades andan muy ocupadas en sus reformas electorales y cosas a modo para seguir ganando las elecciones, no les preocupa apoyar a estos dos sectores, no les interesa, no hay una solución clara y si a eso le abonamos la subida del combustible”.

Finalmente pidió que se elimine el IEPS a los combustibles porque de lo contrario el precio del Diésel llegará hasta 40 pesos.

"Por eso nos vamos a manifestar, no hay una respuesta exacta por eso hago desde este lugar a todos los transportistas, a todos los operadores, a todos los campesinos, al turismo, a los que manejan y viven detrás de un volante y que de ahí sacan para llevar el pan a sus mesas los convoco para que el día 6 de abril paralicemos todo", concluyó David Estévez.



YC