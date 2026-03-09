Edomex ofrece subsidio de tenencia, condonaciones y pagos sin intereses

Si tienes adeudos de tenencia, placas antiguas o tu vehículo porta láminas de otro Estado, podrías regularizarlo pagando mucho menos. El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, lanzó un programa de subsidios, condonaciones y facilidades de pago para que los propietarios se pongan al corriente con sus trámites vehiculares.

Uno de los principales beneficios es el subsidio en la tenencia, dirigido a autos con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos (IVA incluido). El apoyo depende del año de las placas:

Placas 2021 y posteriores: 100% de subsidio en la tenencia.

100% de subsidio en la tenencia. Placas 2020: 50% de subsidio en la tenencia.

Para acceder al beneficio, los propietarios deben ser personas físicas residentes del Estado de México, estar al corriente o regularizar sus adeudos y pagar el refrendo 2026, cuyo costo es de 990 pesos para autos y 731 pesos para motocicletas. El programa estará vigente hasta el 6 de abril de 2026.

Beneficio para autos con placas de otro estado

El programa también contempla incentivos para quienes circulan con placas de otra entidad. De acuerdo con el Gobierno estatal, más de 74 mil propietarios ya aprovecharon este esquema.

Quienes realicen el cambio de placas podrán recibir:

100% de subsidio en la tenencia.

Condonación total del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Usados (ISAVAU).

Paga a meses sin intereses

Como novedad, durante marzo los contribuyentes podrán diferir el pago a tres o seis meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes , una opción pensada para facilitar la regularización sin afectar el presupuesto familiar.

¿Cómo hacer el pago?

El trámite se puede realizar en línea:

Ingresar al portal tenencia.edomex.gob.mx. Capturar el número de placa para obtener la línea de captura. Descargar el formato de pago. Liquidar en línea o en más de 5 mil puntos, entre bancos, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias.

Reemplacamiento con condonaciones

Además, quienes realicen el reemplacamiento antes del 31 de agosto de 2026 podrán acceder a otros descuentos.

Placas 2021 y posteriores:

100% de condonación en tenencia, refrendo y recargos de 2024 y años anteriores.

Solo se pagan los ejercicios 2025 y 2026.

Placas 2020 o anteriores:

100% de condonación en tenencia, refrendo y recargos de 2021, 2022 y 2023.

Los trámites pueden hacerse en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México o de manera presencial en 33 centros de servicios Fiscales distribuidos en la entidad.

EE