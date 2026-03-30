Metro CDMX tendrá horario especial por Semana Santa 2026

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó que operará con un horario especial con motivo de la conmemoración de la Semana Santa 2026, principalmente ajustándose a un esquema de día festivo. Específicamente los días santos: jueves dos y viernes tres de abril.

Si bien el horario habitual de servicio del metro es de:

Días laborales 05:00 am - 24:00 am horas.

Sábados 06:00 am - 24:00 am horas.

Domingos y días festivos 07:00 - 24:00 horas.

En esta ocasión el horario para el jueves y viernes de la Semana Santa el servicio operará de 07:00 am a 24:00 am, así que toma previsiones debido al ajuste de horario, ya que iniciará más tarde de lo habitual, siendo en este caso dos horas más tarde que en los días laborales.

El resto de los días de la semana santa el metro trabajará con sus horarios habituales de fin de semana.

Además durante estos dos días festivos, se permitirá el ingreso con bicicletas a toda la red bajo el programa “Tu bici viaja en Metro” durante el horario de servicio.

Los usuarios que ingresen con bicicletas a las estaciones para viajar en metro, se les insta a seguir la recomendación del Sistema de Transporte Colectivo, de utilizar preferentemente el primero y último vagón, así como también de no obstruir el paso en las puertas del tren.

Emiten recomendaciones durante el horario especial por Semana Santa 2026

Otras recomendaciones a seguir según los lineamientos del programa:

Utiliza las escaleras fijas y da preferencia a los usuarios.

Accede (y sal) con tu bici por la puerta de servicio, en el caso de bicicletas plegables deberán ir completamente cerradas.

En el andén, espera el tren junto a la pared.

No hagas uso de tu bici dentro de las instalaciones del metro.

Viaja en los extremos del vagón.

Recuerda que también hay servicio de biciestacionamientos en la red, que son espacios seguros y ordenados, diseñados para el resguardo de bicicletas. Estos se encuentran en las siguientes líneas y estaciones:

Línea 1: Insurgentes, Sevilla, Chapultepec.

Línea 2: Tacuba, Tasqueña, Ermita.

Línea 3: Deportivo 18 de Marzo, Universidad, Zapata, Tlatelolco.

Línea 4: Martín Carrera.

Línea 6: El Rosario, Deportivo 18 de Marzo, Martín Carrera.

Línea 7: Auditorio, El Rosario, Tacuba

Línea 8: Atlalilco.

Línea 9: Velódromo, Pantitlán.

Línea A: Pantitlán.

Línea 12: Ermita, Mixcoac, Atlalilco, Tláhuac, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexicaltzingo, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes Sur.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR