El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó el reporte anual de sismicidad en México y, junto con este, terminó de detallar los temblores más fuertes que sacudieron al país en 2025. Dentro de la lista de los movimientos telúricos más fuertes se encuentra Jalisco .

Según el servicio, los tres sismos más fuertes fueron:

Secuencia sísmica en el océano Pacífico (Baja California Sur y Jalisco)

Chiapas

Michoacán

Lee también: Chivas figura entre los 5 partidos más vistos del Apertura 2025

Baja California Sur y Jalisco

Entre los días 27 y 28 de mayo de 2025, el SSN reportó una secuencia sísmica con 12 sismos de magnitudes entre 3.9 y 5.9 localizados en el océano Pacífico, entre las costas que conectan Baja California Sur (BCS) con Jalisco (JAL), en la zona que corresponde al contacto entre las placas del Pacífico y de Rivera.

Fecha | Hora | Magnitud | Epicentro | Profundidad (km)

2025-05-27 | 06:11:27 | 4.5 | 365 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS | 10.0

2025-05-27 | 15:59:13 | 5.8 | 388 km al Sureste de Cabo San Lucas, BCS | 10.0

2025-05-27 | 16:08:17 | 3.9 | 352 km al Suroeste de Puerto Vallarta, JAL | 10.0

2025-05-27 | 17:29:30 | 4.1 | 415 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS | 10.0

2025-05-27 | 19:30:37 | 5.9 | 372 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS | 5.0

2025-05-27 | 20:23:20 | 4.3 | 380 km al Sureste de Cabo San Lucas, BCS | 10.0

2025-05-27 | 20:26:06 | 4.3 | 373 km al Sureste de Cabo San Lucas, BCS | 10.0

2025-05-27 | 22:05:06 | 4.3 | 361 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS | 10.0

2025-05-27 | 22:37:23 | 4.2 | 377 km al Suroeste de Puerto Vallarta, JAL | 10.0

2025-05-28 | 01:08:40 | 4.2 | 373 km al Suroeste de Puerto Vallarta, JAL | 10.0

2025-05-28 | 02:47:00 | 4.2 | 403 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS | 10.0

2025-05-28 | 03:01:00 | 5.4 | 382 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS | 10.0

Según registros del SSN, el mecanismo focal del sismo de magnitud 5.9 presenta un fallamiento inverso con una fuerte componente de movimiento lateral. Este tipo de mecanismos focales son comunes en la región donde ocurrió el sismo, la cual es el contacto entre las placas del Pacífico y de Rivera . El epicentro del sismo se encuentra muy cercano al punto triple que conforman las placas de Norteamérica, Pacífico y Rivera.

Chiapas

El 9 de agosto de 2025, el SSN reportó un sismo con magnitud 6, localizado frente a la costa del estado de Chiapas, en la zona de la frontera México-Guatemala. El sismo ocurrió a las 14:41 horas.

Muestra del epicentro del sismo en Chiapas. ESPECIAL / SSN

En el mecanismo focal del sismo se observan los dos planos correspondientes a un mecanismo de falla normal en la que el bloque de techo baja con respecto al bloque de piso.

Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana. El origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre importantes placas tectónicas: Placa de Cocos y Placa de Norteamérica ; en la parte sur del estado el contacto es entre la primera y la placa del Caribe. La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado.

Te puede interesar: Esta es la ciudad en México con más trabajos informales

Michoacán

El 12 de enero de 2025 se reportó un sismo con magnitud 6.1 (el más fuerte de 2025) localizado en las cercanías de Coalcoman, en el estado de Michoacán.

El siniestro ocurrió a las 02:32 horas y fue percibido en Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.

En el mecanismo focal del sismo, como en el sismo de Chiapas, los dos planos correspondientes a un mecanismo de falla normal en la que el bloque de techo baja con respecto al bloque de piso.

La actividad sísmica en el estado de Michoacán es intensa. Históricamente, grandes terremotos han ocurrido a lo largo de la costa de este estado como consecuencia de la subducción de la Placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica. De gran importancia son los terremotos del 19 y 20 de septiembre 1985 de magnitud 8.1 y 7.6; estos ocasionaron daños importantes en una amplia zona del centro del país y principalmente la Ciudad de México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF