Fallece Gloria Rocha, directora que marcó el doblaje de Dragon Ball

El mundo del doblaje en México está de luto; este miércoles falleció Gloria Rocha Contreras, figura central del doblaje en México y Latinoamérica, reconocida por su labor como directora en la versión en español de Dragon Ball y por haber elegido a Mario Castañeda y René García como las voces de Goku y Vegeta. La muerte ocurrió el mismo día en que cumplía 94 años.

El mundo de Dragon Ball se despide

La noticia se dio a conocer durante esta mañana a través de redes sociales, donde actores del medio confirmaron el deceso y compartieron mensajes de despedida. Eduardo Garza, voz de Krillin en la franquicia Dragon Ball, informó sobre la muerte de la directora y recordó su influencia en varias generaciones de intérpretes y espectadores. “Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha, directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina”, escribió en su cuenta personal.

René García, voz de Vegeta en Dragon Ball Z y de Hanamichi Sakuragi en Slam Dunk, también se pronunció públicamente. En su mensaje, destacó el vínculo personal y profesional que mantuvo con Rocha a lo largo de los años. “Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar”, publicó el actor.

Breve semblanza

Gloria Rocha inició su carrera en el doblaje en 1960 . A lo largo de más de cinco décadas, participó tanto como actriz de voz como en labores de dirección. En el ámbito interpretativo, dio voz a personajes como Miss Piggy en El Show de los Muppets; Olivia Olivo en Popeye; Sorceress en He-Man y los Amos del Universo; y la tía May en la serie animada de Spider-Man de 1981, entre otros trabajos .

En la dirección de doblaje, su nombre quedó asociado a títulos de animación japonesa que alcanzaron amplia difusión en Latinoamérica. Entre ellos se encuentran Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors . Su trabajo también se extendió a producciones cinematográficas como El Rey Escorpión y Pesadilla en la Calle Elm , ampliando su presencia más allá del anime.

Dentro de la industria fue conocida como “La Madrina”, un apodo que aludía a su papel en la formación y proyección de nuevas voces. Actores como Mario Castañeda, René García y Lalo Garza han señalado en distintas ocasiones que Rocha fue quien les dio oportunidades decisivas en momentos clave de sus trayectorias, particularmente en proyectos que más tarde tendrían gran alcance entre el público.

Rocha se mantuvo activa como directora hasta 2012. Su último trabajo en ese rubro fue la película La dama de hierro, tras la cual se retiró de manera definitiva del doblaje .

FF