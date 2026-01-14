Eclipse lunar 2026: ¿Cuántos habrá y en qué fechas?

Este 2026 se perfila como un excelente periodo para los entusiastas de la astronomía, ya que se podrán observar eclipses lunares en fechas y lugares específicos. Aunque la visibilidad depende de la ubicación geográfica, la expectativa por estos eventos es alta. A continuación, te presentamos las fechas exactas de estos fenómenos y toda la información necesaria para no perderte ningún detalle.

¿Cuántos eclipses lunares habrá en 2026?

En este 2026 se podrá apreciar dos eclipses lunares, fenómenos astronómicos que muchos fanáticos de la astronomía tendrán la fortuna de ver. A continuación, te decimos cuáles son y en qué fecha se podrán observar.

Eclipse lunar total

En marzo, la Luna se tonará roja gracias a un eclipse lunar total. Este fenómeno podrá verse desde diversas partes de Europa, Asia, Australia, América del Norte y América del Sur, el Ártico y la Antártida.

• Fecha: 3 de marzo

• Hora de inicio: 8:44 GMT

• Hora de final: 14:22 GMT

Eclipse lunar parcial

El último eclipse del año tendrá lugar en agosto y será un eclipse lunar parcial profundo. Esto significa que el 96% de la Luna entrará en la sombra de la Tierra, haciéndola adquirir un tono naranja oscuro en lugar del conocido rojo intenso de un eclipse total.

Este fenómeno podrá observarse completamente desde América del Norte y del Sur, visible al salir la Luna en el Pacífico central, y al ponerse la Luna en África, Europa y Oriente Medio.

Fecha: 28 de agosto

Hora de inicio: 01:23 GMT

Hora de final: 07:01 GMT

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que sucede en el momento en que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, como consecuencia proyecta su sombra sobre la Luna y la oscurece.

Tipos de eclipses lunares

Estos son los tipos de eclipses lunares que hay:

Eclipse lunar total: Es cuando la sombra de la Tierra logra tapar toda la superficie de la Luna.

Es cuando la sombra de la Tierra logra tapar toda la superficie de la Luna. Eclipse lunar penumbral: Sucede cuando la Luna apenas atraviesa el área de la penumbra y no del umbra; por está razón, el evento se vuelve más imperceptible

Sucede cuando la Luna apenas atraviesa el área de la penumbra y no del umbra; por está razón, el evento se vuelve más imperceptible Eclipse lunar parcial: Este evento astronómico sucede cuando solo una porción de la superficie llega a ser alcanzado por la umbra.

Finalmente, el 2026 ofrece dos grandes oportunidades para conectar con el cosmos. Ya sea que tengas la posibilidad de viajar a las zonas de visibilidad de los eclipses lunares, o que decidas seguir las transmisiones en vivo a través de internet, estos eventos son un recordatorio de la precisión del universo y una cita imperdible para la comunidad científica y aficionada.

Con información de SUN.

