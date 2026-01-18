Los primeros meses del 2026 suelen ser fechas importantes para la planeación de viajes, especialmente por los propósitos de Año Nuevo que hay en torno a ellos. En este escenario, tener conocimiento de cuáles son las temporadas altas y cuáles son los pros y los contras de viajar en estos periodos, es fundamental.

Ventajas y desventajas de viajar en temporada alta o baja

A lo largo del año existen periodos en los que los precios del transporte, hospedaje, comidas y atracciones suelen ser más altos, al igual que la afluencia de turistas. A esos periodos se les conoce como temporada alta.

De acuerdo con el blog de la empresa de autobuses ADO, hay ciertos meses en los que la demanda de viajes es mayor y coinciden con las vacaciones escolares, puentes, fines de semana largos y celebraciones como Semana Santa.

Si quieres viajar con un presupuesto bajo, con ofertas en paquetes y con disponibilidad variada en las habitaciones de hoteles, tal vez no te convengan los anteriores periodos.

Pero no todo es una desventaja; si quieres aprovechar las vacaciones de tus hijos o los días de asueto, durante la temporada alta los destinos turísticos promueven carteleras con actividades variadas, servicios especiales y eventos especiales.

Por otra parte, el blog de la aerolínea Volaris señala que la temporada baja ocurre en meses del año donde hay menor afluencia turística, lo que se traduce en precios más accesibles, mayores ofertas para atraer a los viajeros y más variedad en paquetes.

La desventaja de vacacionar en temporada baja es que sucede en periodos donde el clima no es óptimo, la disponibilidad de servicios es menor, puede haber atracciones cerradas y pocos eventos.

¿Cuándo es temporada alta 2026 en México?

Vacaciones de Semana Santa

El primer periodo de temporada alta en 2026 será en Semana Santa, que se celebrará del domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) al domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección).

Estas fechas impulsan uno de los picos más importantes de turismo interno, de acuerdo con el blog de la aerolínea Aeroméxico.

Para los alumnos, el calendario de la SEP indica que dichas vacaciones serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril.

Vacaciones escolares de verano

El fin del ciclo escolar 2025–2026, según la SEP, será el 15 de julio, momento en que darán inicio las vacaciones de verano, el segundo periodo de temporada alta en México.

Aunque hasta ahora no se han publicado las fechas oficiales del nuevo ciclo escolar, al igual que en años anteriores, se espera que este periodo tenga una duración aproximada de 3 semanas.

Aquí, visitar destinos como la playa, pueblos mágicos y participar en campamentos o cursos de verano son de las actividades más solicitadas.

Megapuentes y fines de semana largos

Por lo general, los puentes y megapuentes ocurren cuando se cruzan los días de descanso comunes (sábado y domingo) con feriados; algunos de ellos incluso se recorren a los lunes para que formen fines de semana largos.

Según la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la SEP, estos serán los de 2026:

Lunes 2 de febrero: En conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana. Habrá fin de semana largo del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero.

Lunes 16 de marzo: En conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez. El fin de semana largo será del sábado 14 al lunes 16 de marzo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. El fin de semana largo será del viernes 1 al domingo 3 de mayo.

Lunes 16 de noviembre: En conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Habrá fin de semana largo del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.

Viernes 25 de diciembre, Navidad: Puede generar un fin de semana largo del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.

Vacaciones decembrinas

Finalmente, este periodo de temporada alta coincide con celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ambos días considerados como descanso obligatorio para las y los trabajadores.

En el caso de los estudiantes, salen de clases a mediados de diciembre y sus vacaciones se extienden hasta principios de enero, pasando el Día de Reyes.

El mejor momento para viajar no es el mismo para todas las personas, ya que depende del presupuesto, las actividades planeadas, la disponibilidad de tiempo e incluso las expectativas de cada viajero.

No obstante, conocer las fechas de temporada alta y baja puede ayudar a tomar una mejor decisión al momento de comprar boletos y reservar hospedaje.

