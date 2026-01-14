Chivas figura entre los 5 partidos más vistos del Apertura 2025

Chivas no solo estuvo dentro de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, sino que también formó parte del top 5 de los partidos más vistos del certamen del balompié mexicano .

El quinto partido más visto del pasado torneo fue el enfrentamiento de Vuelta en los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: tuvo una audiencia de 5.42 millones de aficionados.

Más detalles del ranking

El quinto partido con más audiencia del Apertura 2025 fue en el que, por desgracia, el club Guadalajara abandonó de manera definitiva el certamen deportivo de la Liga MX luego de caer 3-2 ante la Máquina.

Lee también: Esta es la playa mexicana elegida por Uruguay para el Mundial 2026

Fue en el Estadio Olímpico Universitario que todo se tornó en desgracia para el Rebaño luego de que Javier "Chicharito" Hernández falló un penal que pudo haber significado el pase para su equipo. A esa frustración, se sumó baja por lesión de Armando “Hormiga” González, cuya ausencia pesó en los momentos clave del partido.

El duelo estuvo marcado por el dramatismo de principio a fin. Chivas tenía la obligación de ganar debido al lugar que ocupaba en la tabla general del vigente torneo con respecto a su rival Cementero, pero los errores y el hecho de que el equipo rojiblanco se encerró faltando media hora por acabarse el encuentro, le cedió el triunfo a los locales.

El top 3

El tercer puesto del ranking lo ocupa la Semifinal de Vuelta disputada entre Tigres UANL y Cruz Azul. En este partido, los Felinos hicieron partir del torneo semestral a los Cementeros y cerraron su boleto a la última etapa el certamen. La audiencia de este enfrentamiento fue de 6.91 millones de personas.

El segundo lugar lo ocupa la Semifinal de Vuelta entre Toluca y Rayados de Monterrey, con audiencia de 7 millones. En este partido, al igual que lo hizo Tigres contra Cruz Azul, los Diablos Rojos finalizaron la participación del equipo norteño y sellaron su pase a la Final.

Como es de esperarse, el primer lugar del ranking lo ocupa la Final de Vuelta disputada entre Toluca, virtual campeón del Apertura 2025 y bicampeón de la Liga MX, y Tigres UANL. El partido se jugó en el Volcán y tuvo una audiencia de 9.35 millones de espectadores .

Te recomendamos: Se cumple una década sin la magia de Alan Rickman

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF