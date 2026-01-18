El Registro de líneas telefónicas inició el pasado 9 de enero por decreto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) , la cual enfatizó que se trata de un proceso seguro al no poner en riesgo la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, han aparecido estafas como el "phishing" que se cometen bajo la supuesta identidad de las compañías telefónicas, con la finalidad de engañar a los ciudadanos para que revelen su información personal.

Aquí te compartimos información sobre este engaño cibernético para que realices el registro de tu línea telefónica sin ningún peligro; así que continúa leyendo porque te damos los detalles.

¿Cómo opera el "phishing" para engañar a las personas?

De acuerdo con lo expuesto por la CRT, el registro de líneas telefónicas tiene el propósito de conocer la identidad de los propietarios de cada línea móvil del país; esto para disminuir las tasas de extorsión, secuestro y fraude.

Los mexicanos deben cumplir con este trámite gratuito antes de que termine el mes de junio, presentando su CURP o pasaporte (si se trata de personas físicas), y RFC (en el caso de personas morales).

Aunque la CRT afirmó que el registro móvil es seguro, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) indicó que el trámite supone varios riesgos para la privacidad de los mexicanos, por lo que las empresas operadoras deberán prestar atención ante ataques informáticos o filtraciones de información.

Y es que el "phishing" ha comenzado a hacer presencia, pues los ciberdelincuentes han aprovechado el registro móvil para estafar a la ciudadanía, al persuadirlos de compartir su información privada para cumplir, supuestamente, con el proceso de manera remota.

Ante esto, la CRT difundió en sus redes sociales una serie de recomendaciones que los mexicanos deben conocer para evitar que sean estafados bajo esta modalidad; ya que las compañías telefónicas no buscan por mensaje o llamada a sus usuarios para concretar el registro.

A continuación, te decimos de qué manera puedes tramitar el registro de tu línea móvil sin caer en estafas como el phishing.

¿Cómo hacer el registro de tu línea móvil sin caer en el "phishing"?

La CRT hace hincapié en que ninguna operadora se pondrá en contacto con sus clientes para realizar el trámite, por lo que exhorta a los ciudadanos a obedecer las siguientes medidas de precaución contra el "phishing":

• No respondas mensajes o llamadas de números extraños en las que te prometen registrar tu línea telefónica.

• Ignora las indicaciones que te den y cuelga de inmediato.

• Bloquea los números telefónicos que finjan ser de tu operadora móvil.

• No compartas tu información personal ni agendes citas presenciales.

• No abras enlaces que tengan errores ortográficos o no luzcan confiables, pues podrían conducirte a sitios web maliciosos.

• Verifica información del registro móvil en canales oficiales, como el portal del CRT o de tu operadora.

• Acude directamente a un centro de atención a clientes.

¿Cómo hacer el registro de tu línea telefónica sin riesgos de caer en el "phishing"?

La CRT informó que el registro puede hacerse de manera presencial, en el modulo mas cercano de tu compañía móvil. Pero también puede ser solicitado por Internet, en los portales oficiales de cada empresa telefónica, los cuales son:

• Movistar: www.movistar.com.mx/vinculatulinea

• Bait: rnu.altanredes.com/bait/vinculatulinea

• AT&T: www.att.com.mx/vinculatulineaderegistro

• Telcel: registro.telcel.com/vinculatulinea/#/

Es posible que tu operador te envié un código vía SMS que deberás proporcionar para validar el registro. Por lo que deberás tener cuidado con códigos extraños que pudieras ver en tus mensajes de texto.

