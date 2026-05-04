El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que, tras el sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca, se han registrado 111 réplicas hasta las 12:00 horas de este 4 de mayo .

El siniestro sucedió a las 09:19 horas de este inicio de semana a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. Desde que se presentó el temblor, las réplicas más fuertes registradas por el SSN han sido de 4.1 a las 09:29 y de 4 a las 10:33 horas.

Sismo en Oaxaca. ESPECIAL / SSN

El sismo en Oaxaca y la Alerta Presidencial

Pese a que los celulares no avisaron, la alerta sísmica anunció a las y los capitalinos sobre el desarrollo de un movimiento telúrico. Por fortuna, la Ciudad de México no presentó ningún sismo, como sí el estado de Oaxaca .

La Agencia de Transformación Digital (ATDT) informó desde sus redes sociales que " la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional ", por lo que la Alerta Presidencial no se emitió y, por lo tanto, no llegó a ningún dispositivo.

La dependencia del Gobierno de México aseguró que la plataforma "se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento". Cabe recordar que el país está a días de llevar a cabo el Primer Simulacro Nacional del 2026 .

Primer Simulacro Nacional

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los vecinos a participar en el Primer Simulacro Nacional que se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

En conferencia de prensa, precisó que este ejercicio tiene dos objetivos fundamentales: evaluar la capacidad de respuesta que tiene la Ciudad ante un sismo y ver qué tan preparada está la ciudadanía para enfrentar una emergencia.

Brugada detalló que la alerta sísmica sonará en todos los altavoces de la Ciudad y que se enviará una alerta a los celulares, por lo que pidió a las personas familiarizarse con ella.

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FF