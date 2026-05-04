Sismo en Oaxaca: ¿cuándo es el próximo simulacro nacional?

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, alista el Simulacro Nacional 2026, una jornada enfocada en fortalecer la cultura de prevención ante sismos. El ejercicio tiene como objetivo principal mejorar la capacidad de reacción tanto de autoridades como de la ciudadanía en una de las zonas sísmicas más activas del país.

Forma parte de una estrategia que contempla tres simulacros al año, buscando que la población incorpore estos protocolos como parte de su vida cotidiana.

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Fecha, hora y cobertura: ¿cuándo y dónde será?

El simulacro se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas.

La activación será simultánea en las 16 alcaldías de la capital, sin excepción. Uno de los puntos clave será el Monumento a la Revolución, donde se desplegará un operativo especial.

En total, cerca de 5 mil servidores públicos participarán en la supervisión del ejercicio, distribuidos en: 72 coordinaciones territoriales y mil 17 cuadrantes de la ciudad

¿Cómo sonará la alerta sísmica en toda la ciudad?

Durante el simulacro, la alerta se activará a través del sistema del C5, que incluye 13,998 altavoces distribuidos en la ciudad. Además, se emitirá mediante teléfonos celulares y medios de comunicación

La intención es que la ciudadanía reconozca el sonido en todos los canales posibles y reaccione de forma inmediata. Las autoridades destacan que familiarizarse con la alerta en el celular es clave para reforzar la protección.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Úrzua Venegas, explicó que el simulacro se basará en un escenario hipotético de alta intensidad.

Se plantea un sismo de:

Magnitud 8.2

Epicentro a 55 km al noroeste de Acapulco

Entre Petatlán y Coyuca de Benítez

A 18 km de profundidad

Este escenario permitirá evaluar la respuesta tanto de infraestructura pública como privada ante una emergencia mayor.

¿Cómo funciona la activación de la alerta sísmica?

El sistema de alerta sigue protocolos específicos según la magnitud y distancia del sismo:

Más de 5 grados a menos de 200 km

Más de 5.5 grados a menos de 350 km

Más de 6 grados sin importar la distancia

El simulacro permitirá experimentar este proceso en tiempo real, ayudando a reforzar la reacción inmediata. Las autoridades de protección civil invitan a la ciudadanía a involucrarse activamente. Estas son las principales acciones recomendadas:

Identificar rutas de evacuación en casa, escuela o trabajo

Ubicar zonas de menor riesgo

Organizar brigadas familiares o laborales

Elaborar un plan de comunicación

Registrar inmuebles en la plataforma oficial

Hasta ahora, más de 24 mil 500 inmuebles han sido inscritos, con la meta de superar los 25 mil antes del ejercicio.

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¿Por qué es importante este simulacro?

Más allá de ser un ejercicio, el Simulacro Nacional 2026 busca generar hábitos de prevención.

Clara Brugada Molina ha enfatizado que el objetivo es que la ciudadanía:

Reconozca la alerta sísmica

Sepa cómo actuar sin improvisar

Integre la prevención en su rutina

En una ciudad con alta actividad sísmica, estos ejercicios pueden marcar la diferencia entre el caos y una respuesta organizada. El simulacro del 6 de mayo no es solo una práctica, es una prueba de coordinación a gran escala. Desde autoridades hasta ciudadanos, todos forman parte de un sistema que busca reducir riesgos y salvar vidas. La pregunta no es si participas o no, sino qué tan preparado estás cuando suene la alerta.

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BB