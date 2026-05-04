Sismo en Oaxaca: ¿cuándo es el próximo simulacro nacional?

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, alista el Simulacro Nacional 2026, una jornada enfocada en fortalecer la cultura de prevención ante sismos. El ejercicio tiene como objetivo principal mejorar la capacidad de reacción tanto de autoridades como de la ciudadanía en una de las zonas sísmicas más activas del país. Forma parte de una estrategia que contempla tres simulacros al año, buscando que la población incorpore estos protocolos como parte de su vida cotidiana.Durante el simulacro, la alerta se activará a través del sistema del C5, que incluye 13,998 altavoces distribuidos en la ciudad. Además, se emitirá mediante teléfonos celulares y medios de comunicaciónLa intención es que la ciudadanía reconozca el sonido en todos los canales posibles y reaccione de forma inmediata. Las autoridades destacan que familiarizarse con la alerta en el celular es clave para reforzar la protección.La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Úrzua Venegas, explicó que el simulacro se basará en un escenario hipotético de alta intensidad. Se plantea un sismo de:Este escenario permitirá evaluar la respuesta tanto de infraestructura pública como privada ante una emergencia mayor.El sistema de alerta sigue protocolos específicos según la magnitud y distancia del sismo:El simulacro permitirá experimentar este proceso en tiempo real, ayudando a reforzar la reacción inmediata. Las autoridades de protección civil invitan a la ciudadanía a involucrarse activamente. Estas son las principales acciones recomendadas:Más allá de ser un ejercicio, el Simulacro Nacional 2026 busca generar hábitos de prevención. Clara Brugada Molina ha enfatizado que el objetivo es que la ciudadanía:En una ciudad con alta actividad sísmica, estos ejercicios pueden marcar la diferencia entre el caos y una respuesta organizada. El simulacro del 6 de mayo no es solo una práctica, es una prueba de coordinación a gran escala. Desde autoridades hasta ciudadanos, todos forman parte de un sistema que busca reducir riesgos y salvar vidas. La pregunta no es si participas o no, sino qué tan preparado estás cuando suene la alerta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB