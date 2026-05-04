El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no solicitó protección federal al pedir licencia para alejarse temporalmente del cargo; sin embargo, esta se le brindó por recomendación de las autoridades federales.

El pasado viernes 1 de mayo, Rubén Rocha Moya (Morena) pidió una licencia temporal a su cargo por la investigación que iniciaría la Fiscalía General de la República (FGR), derivada de las acusaciones de Estados Unidos en su contra y de otros nueve funcionarios, activos y retirados, por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y posesión de armas.

Dicha licencia fue aprobada por el Congreso de Sinaloa al día siguiente, y Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como gobernadora interina del estado.

Esta mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa cuenta con seguridad federal, aclarando que en casos de este tipo “se hace un análisis de riesgo y, con base en eso, se fortalece, se otorga o no seguridad”.

Horas después, en una rueda de prensa para dar a conocer la estrategia de seguridad que se implementará en Sinaloa tras los hechos previamente mencionados, García Harfuch aclaró que el mandatario estatal no solicitó protección al alejarse del cargo, pero que las autoridades federales recomendaron que tuviera un “cuerpo de seguridad” de “pocos elementos”, al ser Sinaloa un estado donde “ha habido hechos violentos”.

No obstante, el titular de la Secretaría de Seguridad indicó que no tiene “ningún indicio” de que el mandatario con licencia temporal vaya a ser atacado o haya sufrido alguna amenaza reciente.

También agregó que, al tomar licencia temporal, ya no tiene fuero, a diferencia del senador oficialista señalado, Enrique Inzunza, quien de momento permanece en el cargo.

“Hasta donde tengo entendido, sigue aquí en Sinaloa; sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa”, sentenció sobre el gobernador.

Darán “especial atención” a la seguridad de Sinaloa tras licencia de gobernador

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró este lunes que el Gobierno federal “no se retirará” de Sinaloa y ofrecerá una “especial atención” a la seguridad del estado después de que el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, acusado de tener vínculos con el narcotráfico por Estados Unidos, se retirara temporalmente del cargo.

“Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa. El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir” , subrayó el funcionario en una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad desde Culiacán, capital de la entidad.

Acompañado por altos cargos militares y la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, García Harfuch reafirmó el apoyo de las fuerzas de seguridad al gobierno estatal en un territorio que tendrá “especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población”.

El jefe de Seguridad federal recordó que desde hace dos años Sinaloa ha registrado un incremento de la violencia por la pugna entre facciones, razón por la cual el Ejecutivo liderado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió reforzar la presencia militar y realizar más operativos de seguridad.

El funcionario añadió que se incautaron miles de armas en ese periodo y 70 toneladas de droga, al tiempo que se ha detenido a casi 2 mil 400 personas por “delitos de alto impacto”.

“Estas detenciones representan la desarticulación progresiva de las estructuras criminales que han generado violencia en Sinaloa (...) El trabajo todavía no está concluido; solo venimos a reafirmar que el Gobierno de México está presente, que no se va a retirar y que seguirá actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad” , señaló.

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MB

