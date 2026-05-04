¿Sismo, terremoto o temblor? Conoce las diferencias y qué sucedió hoy en Oaxaca

Un movimiento de magnitud 5.6 registrado la mañana de este lunes 4 de mayo al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca , volvió a poner sobre la mesa una duda común: ¿es correcto llamarlo sismo, temblor o terremoto?

El evento ocurrió a las 9:19 horas y fue perceptible en la Ciudad de México, lo que activó protocolos de monitoreo por parte de autoridades estatales y de protección civil. De acuerdo con el gobernador Salomón Jara, hasta el momento se mantienen recorridos de supervisión en distintas zonas del estado, sin reportes preliminares de daños mayores.

Pero más allá del suceso, la diferencia entre estos términos suele generar confusión.

¿Qué es un sismo?

En el ámbito científico, “sismo” es el concepto general que describe cualquier movimiento de la corteza terrestre provocado por la liberación de energía acumulada en fallas geológicas. Es decir, engloba desde vibraciones casi imperceptibles hasta eventos de gran intensidad.

¿Qué es un temblor?

Por su parte, “temblor” es una forma coloquial de referirse a sismos de baja magnitud. Se caracteriza por movimientos leves, de corta duración y con escaso o nulo impacto en la infraestructura.

¿Qué es un terremoto?

En contraste, el término “terremoto” se reserva, principalmente en el lenguaje cotidiano y mediático, para aquellos sismos de gran magnitud que provocan daños estructurales, afectaciones importantes e incluso pérdidas humanas. Estos eventos suelen superar magnitudes de 6 en la escala de Richter o alcanzar intensidades elevadas en la escala de Mercalli.

Aunque instituciones como la Real Academia Española señalan que los tres términos pueden considerarse sinónimos, en la práctica su uso depende de la intensidad del fenómeno y su impacto.

En este caso, el movimiento registrado en Oaxaca se clasifica técnicamente como un sismo de magnitud moderada, sin consecuencias graves hasta el momento, pero suficiente para recordar la importancia de mantenerse informados y preparados ante este tipo de fenómenos naturales.

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