El pasado viernes 02 de enero, un movimiento telúrico se registró antes de las 08:00 horas, haciendo sonar la alerta sísmica en altavoces y teléfonos celulares a las 07:58 horas, es decir, segundos antes de que se percibiera el sismo.

El movimiento telúrico se registró antes de las 08:00 horas, haciendo sonar la alerta sísmica en altavoces y teléfonos celulares a las 07:58 horas, es decir, segundos antes de que se percibiera el sismo en diversas zonas del centro y sur del país como Puebla, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Veracruz e Hidalgo.

El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

A las 09:00 horas, el Servicio Sismológico realizó un corte, para informar que, hasta ese momento, se registraron 151 réplicas, siendo la más grande de magnitud 4.2.

¿Cuántas réplicas van?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, dos días después del sismo del viernes pasado, se han registrado más de 2 mil réplicas por este movimiento telúrico .

Al corte de las 20:00 horas del 04 de enero de 2026, el SSN señaló que van 2 mil 402 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, siendo la más grande de magnitud 4.7 .

El viernes 02 de enero, tras haber transcurrido cuatro horas del sismo que comenzó a las 07:58 horas, el SSN indicó que se habían registrado 420 réplicas al corte de las 12:00 horas del viernes, siendo de 4.7 la más grande.

Sismo de este 2 de enero deja dos muertos y varios heridos

Aunque en diversas entidades no se reportaron afectaciones graves, el impacto humano y material se concentró principalmente en Guerrero y la capital del país.

El saldo preliminar del sismo es de dos personas fallecidas ; uno de estos fallecimientos ocurrió en contextos distintos, pero vinculados directamente al movimiento telúrico.

En Guerrero, una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida en la comunidad de Las Minas, municipio de San Marcos, luego de que su vivienda colapsara a consecuencia del sismo. De acuerdo con autoridades estatales, el inmueble no resistió el movimiento y se vino abajo, provocando que la mujer quedara atrapada entre los escombros.

El hecho ocurrió en la zona cercana al epicentro, donde el sismo se percibió con mayor intensidad y dejó múltiples daños en viviendas de construcción precaria.

En la Ciudad de México, un hombre de 60 años falleció en la alcaldía Benito Juárez mientras evacuaba el edificio donde se encontraba. De acuerdo con los reportes oficiales, el adulto mayor descendía de su departamento, ubicado en un segundo piso, cuando tropezó y cayó, perdiendo el conocimiento. A pesar de la llegada de servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. El caso fue catalogado como una muerte asociada al proceso de evacuación durante el sismo.

Te puede interesar: Asesinan al director de Tránsito de Culiacán

En cuanto a personas lesionadas, en Guerrero se reportaron cuatro heridos, uno de ellos atendido en una clínica del ISSSTE que presentó daños severos. En la Ciudad de México, autoridades informaron de 12 personas lesionadas, así como 13 atenciones por crisis nerviosas, todas ellas atendidas en el lugar y sin necesidad de traslado hospitalario. Los servicios de emergencia se mantienen en alerta ante posibles réplicas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA