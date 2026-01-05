Pensión Bienestar: ¿Habrá pagos los sábados de enero 2026?

Con la llegada de un nuevo año y la reactivación gradual de las actividades cotidianas tras el periodo de descanso por las fiestas decembrinas, surgió la duda entre los beneficiarios de los programas sociales, en especial de la Pensión Bienestar, sobre cuándo recibirán el primer depósito de 2026, apoyo clave para enfrentar los gastos del mes de enero.

Ante este panorama, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, d io a conocer este lunes el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026.

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno de México prevé incrementar el número de personas beneficiarias como parte de una estrategia para garantizar mayor seguridad financiera a los sectores más vulnerables. Para este año, se estima que el padrón alcance 14.1 millones de personas de 65 años o más.

Debido al alto número de beneficiarios, la dispersión de los recursos, como en ocasiones anteriores, se realizará de forma escalonada, iniciando con las personas cuyo apellido comienza con la letra A y concluyendo con la letra Z.

¿Qué días habrá pagos de la Pensión Bienestar?

Los depósitos comenzarán a efectuarse a partir del lunes 5 de enero y continuarán durante el resto del mes. No obstante, a diferencia de otros periodos, los sábados no formarán parte del calendario de pagos, por lo que, una vez que un grupo cobre su pensión el viernes, el siguiente deberá esperar hasta el lunes para recibir su depósito. El calendario establece que la última dispersión se realizará el 28 de enero.

Cabe destacar que este calendario aplica para los siguientes programas:

Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión para Madres Trabajadoras

Cada grupo recibirá montos distintos, de acuerdo con el programa al que se encuentre inscrito.

Los apoyos se entregan de manera bimestral, por lo que este pago corresponde a enero y febrero, y será hasta marzo cuando se realice el siguiente depósito.

Asimismo, los beneficiarios pueden retirar su dinero sin el cobro de comisiones en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Se recomienda a los beneficiarios tener presente el calendario oficial, planificar sus gastos y acudir únicamente en la fecha que les corresponde para evitar contratiempos. Mantenerse informado permitirá aprovechar de mejor manera este apoyo económico esencial.

