La rosca de Reyes es una tradición culinaria que se celebra en algunos países de América Latina, como México, y Europa en la época posterior a la Navidad. Todo como parte de la celebración del 6 de enero, Día de Reyes, según el calendario litúrgico de la Iglesia católica.

¿Qué día partir la rosca de Reyes?

La tradición dice que la rosca de Reyes se parte el Día de Reyes, que es el 6 de enero , y se celebra en honor a los Reyes Magos, que según la historia bíblica visitaron a Jesús después de su nacimiento. Sin embargo, compartir este postre se hace desde días antes y hasta muchos días después , sobre todo porque una persona regularmente parte varias roscas de acuerdo a los lugares donde se desenvuelve, por ejemplo: casa, trabajo, escuela, amigos, etc.

Asimismo, en algunos lugares, se acostumbra esconder una figurita pequeña dentro de la rosca de reyes, y la persona que encuentra la figurita en su rebanada debe pagar por la rosca o hacerse cargo de los regalos de Navidad el próximo año.

El origen de la rosca de reyes

El origen de la Rosca de Reyes es una tradición que tuvo sus comienzos en la Edad Media (siglo XIV) en países europeos como Francia y España, poco tiempo después, llegó a México durante la conquista. Desde entonces es costumbre partir una rosca de pan, la cual se caracteriza por tener forma circular, símbolo del amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin .

Cuenta la historia que tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, (montados en un camello, un caballo y un elefante), viajaron desde el Oriente hasta Jerusalén guiados por una estrella, para adorar a un profeta recién nacido y llevarle tres ofrendas: oro, incienso y mirra. Los tres "Reyes del Oriente" encontraron al Niño, quien tenía tres días de nacido, se postraron ante él y le dieron las tres ofrendas. El día en que finalmente los Reyes Magos conocen al Niño Jesús, se le denomina como epifanía, encuentro que simboliza la Rosca de Reyes.

Para los cristianos, la forma ovalada de la rosca representa el círculo infinito del amor a Dios. Las frutas secas cristalizadas que adornan el pan simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos, el muñeco escondido, representa al Niño Jesús .

En México se tiene la tradición de quien encuentra la figura del Niño Jesús, debe cuidarlo hasta el 2 de febrero, que se celebra el "Día de la Candelaria".

