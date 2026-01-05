Día de Reyes 2026: ¿Cuántos muñecos incluye la Rosca de Reyes del Costco?

Con el día de Reyes tan cercano, diversos comercios y panaderías comenzaron a vender las típicas, tradicionales y deliciosas roscas de reyes desde que inició enero. Muchos acuden a buscar la ideal a su presupuesto, la más rica o la que consideren mejor, una de las opciones más populares hoy en día son las que se venden en Costco.

Se trata de la Rosca de Reyes Kirkland Signature, perteneciente a la marca exclusiva de Costco Wholesale, que ofrece una amplia gama de diversos tipos de productos de alta calidad. Pero, ¿qué es lo que hace tan “especial” a esta rosca?

Su sabor, textura, gran tamaño y su precio competitivo son lo que hacen a esta rosca una de las preferidas por muchas de las personas, y por supuesto, la viralidad e incluso la polémica que ha tenido en los últimos años, ha influido mucho en la decisión tanto de los consumidores como de los revendedores, que se ha vuelto un fenómeno social y comercial.

¿Cuántos muñecos incluye la Rosca de Reyes de Costco?

La rosca que se vende en esta tienda incluye seis muñequitos de plástico escondidos al rededor del pan, que representan al niño Jesús.

¿Qué otros tipos de rosca venden en Costco?

Costco además de ofrecer la típica rosca que todos conocemos, también tiene en su catalogo roscas con rellenos sabor a nata y crema, con las mismas características en cuanto a peso y porciones que la tradicional.

Aproximadamente rinde unas 24 rebanadas, ya que su tamaño es familiar, es ideal para compartir en grupos de varias personas, al menos para unas 16 o 24 personas, dependiendo del corte de cada rebanada, y su peso equivale a unos dos kilos.

KR