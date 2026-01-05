El peso mexicano sufrió un descalabro al inicio de la jornada de este lunes 5 de enero frente al dólar estadounidense por la crisis política que se vive en Venezuela.

Según Bloomberg, la cotización en el arranque de este día es de 17.97 pesos por cada dólar , lo que representa un repunte diario de 0.41 de la moneda nacional con relación al viernes pasado, tras una tendencia alcista durante las últimas semanas diciembre.

Cotización peso-dólar en los principales bancos de México este lunes 5 de enero de 2026:

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banamex 17.34 18.34 Banco Azteca 16.45 18.70 Banorte 17.15 18.20 BBVA Bancomer 17.17 18.30 Scotiabank 16.00 19.00

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:40 horas— es en Banamex; y la venta, en Banorte .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

