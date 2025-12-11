Viral: Incendian árbol navideño en Zitácuaro como protesta por asesinato de joven

La indignación por el asesinato de Ángeles Esquivel, una joven de 24 años, derivó en una protesta significativa en Zitácuaro, Michoacán, donde habitantes del municipio incendiaron el árbol de Navidad instalado frente a la presidencia local. En un video difundido tras la manifestación, se aprecia la estructura navideña envuelta en llamas mientras elementos del cuerpo de bomberos trabajan para apagar el fuego.

Horas antes, familiares, amigos y pobladores se habían reunido para realizar una marcha con el fin de exigir justicia por el homicidio de la joven. Cientos de personas se congregaron en avenida Revolución Sur y avanzaron hacia la plaza cívica Benito Juárez, frente al palacio municipal. Al llegar a la plaza principal, los asistentes lanzaron consignas dirigidas a las autoridades municipales y exigieron la presencia del alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y una investigación transparente para posteriormente prender fuego al pino navideño como forma de protesta.

Los hechos: el asesinato de Ángeles Esquivel

El caso que detonó estas movilizaciones ocurrió el domingo, cuando Ángeles Esquivel viajaba en motocicleta junto con un hombre. Ambos fueron atacados a balazos después de que, según los primeros señalamientos, no se detuvieron en un presunto retén instaladoa la altura del Boulevard Suprema Junta Nacional por un agente de Tránsito Municipal. Aunque los dos resultaron gravemente heridos, ella falleció más tarde en el Hospital General Regional.

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Zitácuaro difundió un comunicado donde confirmó que el agente presuntamente involucrado fue separado de sus funciones. El alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela indicó que le pidió al director de ingresos que les apoyara en todo lo relacionado a los gastos funerarios a los familiares. La autoridad municipal añadió que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal está colaborando con la Fiscalía para avanzar en las investigaciones y determinar responsabilidades.

