Con motivo de la Copa del Mundo 2026, autoridades de la Ciudad de México anunciaron recientemente la emisión de unas nuevas placas vehiculares conmemorativas, las cuales serán de edición limitada, e integrarán en su diseño elementos alusivos a la justa deportiva.

Al presentar los tres modelos de estas placas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que a partir de enero de 2026, los interesados podrán comprar sus placas de forma virtual, y el objetivo será entregarlas el mismo día o máximo en tres.

"Queremos lucir en nuestros autos, placas que sean especiales rumbo al Mundial. (...) Es de edición limitada, así que les aconsejo que ya a partir de enero, empiecen a registrarse. Y nos da mucho gusto que en la Ciudad de México, el Gobierno de la ciudad promueva este proyecto, que no va a representar problema alguno para los que quieran tener su placa conmemorativa", dijo.

La placa conmemorativa estará disponible en tres modelos, cada uno de diferente color: amarillo, negro y blanco, en las que destaca la imagen de la mascota oficial de la CDMX para el Mundial: el ajolote rosa con penacho de colores jugando con un balón y una franja con las figuras y colores de la actual administración capitalina.

Brugada Molina advirtió que no se trata de un reemplacamiento, ya que no es obligatorio adquirir estas placas, sino que se trata de un elemento opcional, cuya finalidad es conmemorar el Mundial del que será sede la CDMX el próximo año.

"No vayamos a mal comunicar y decir que ahora es obligatorio cambiar las placas, no. Es optativa, es una placa conmemorativa por el Mundial, por tener un elemento que nos ayude a festejar el Mundial. Entonces, para la gente que quiera cambiar su placa por una conmemorativa, por eso es de edición ilimitada y muy atractiva, muy bonita", afirmó.

¿Cuánto cuestan las placas conmemorativas del Mundial 2026?

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que para aquellos automovilistas que tengan vigentes las placas de su vehículo, podrán adquirir esta edición limitada, sin pagar la baja de las actuales, por lo que el costo total será de mil 500 pesos.

En el caso de los automovilistas que realicen su trámite por primera vez, la adquisición de placas conmemorativas será opcional; pueden elegir las del Mundial o las tradicionales.

"Todo se hace en línea y se van a activar todos los módulos que trabajamos conjuntamente con Tesorería, que pertenece a la Secretaría de Finanzas y a los módulos de la Secretaría de Movilidad", precisó.

En su oportunidad, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton precisó que se emitirá 60 mil placas conmemorativas por el Mundial de Futbol de 2026.

