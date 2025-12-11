De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México es el sexto país más visitado del mundo y recibió un aumento de 11 por ciento más de turistas internacionales en el mes de octubre comparado con la misma fecha de 2024.

Al país llegaron poco más de 8.29 millones de turistas extranjeros en el décimo mes de 2025, comparado con los 7.47 millones del mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

Los turistas internacionales que ingresaron por vía aérea fueron el 82 por ciento del total de las entradas.

Mientras los que llegaron por vía terrestre fueron 360 mil 100, que representaron un 17.8 por ciento, anotando un aumento de 13.3 por ciento en relación con el mismo mes de 2024.

En octubre pasado, el gasto total de los turistas internacionales subió un 9.3 % interanual al pasar de 2.232 millones de dólares en 2024 a 2.439 millones de dólares en este año.

Sin embargo, el gasto medio de cada turista se redujo un -1.5 por ciento pues fue de 294.02 dólares en octubre comparado con los 298.60 dólares del décimo mes de 2024.

El egreso de divisas por viajeros internacionales ascendió a 890.0 millones de dólares, de los cuales 94.4 % del gasto correspondió a turistas provenientes del extranjero y 5,6 % a los fronterizos, que pernoctan o no en el país.

A pesar de su sexto puesto mundial como país más visitado, según el Gobierno y empresarios con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, la Presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se fijó como meta situarse entre los cinco primeros.

