Tarjetas de Movilidad del Mundial en CDMX, así puedes obtenerla

En plena actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de aficionados se desplazan diariamente por la Ciudad de México para asistir a los partidos, al Fan Fest y visitar los principales puntos turísticos. Para facilitar los traslados en Metro, Metrobús, Trolebús y otros sistemas de transporte público, las autoridades pusieron en circulación la Tarjeta de Movilidad Integrada edición Mundial. Si aún no la tienes, aquí te explicamos cómo obtenerla y cuánto cuesta.

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Las tarjetas conmemorativas del Mundial de Fútbol 2026 cuentan con un diseño especial coleccionable. Estas tienen un costo de $15 pesos mexicanos y permiten el acceso a toda la red de Movilidad Integrada de la CDMX (Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero). Dada la alta demanda, las autoridades anunciaron que lanzarán una segunda edición de 500 mil unidades tras agotarse la primera.

¿Cómo conseguir las Tarjetas de Movilidad del Mundial?

Las tarjetas pueden conseguirse principalmente en las taquillas y máquinas expendedoras del Metro, así como en puntos especiales habilitados por el gobierno de la CDMX. Debido a la alta demanda por el evento, la disponibilidad varía constantemente según el inventario de cada punto de venta oficial del Metro CDMX o en los módulos de la Secretaría de Movilidad.

Puntos de venta oficiales

Taquillas y máquinas del Metro: Las estaciones con mayor afluencia y conectividad (especialmente en líneas principales como la Línea 2 o Línea 1) reciben de forma prioritaria el reabastecimiento en taquillas.

Puntos de venta especiales: Las autoridades habilitaron módulos de atención masiva y eventos temporales de distribución en sedes como el Casino Campo Marte.

Otros sistemas de transporte: Estaciones seleccionadas de sistemas como el Cablebús (por ejemplo, Vasco de Quiroga) han reportado venta activa de estos plásticos coleccionables.

Puntos Park & Ride: Durante los días de partido, también se habilitará la venta y recarga directa en las zonas de acceso de los transportes especiales hacia el estadio.

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El costo para la segunda edición se mantendrán en $15 pesos por el plástico (más el saldo que decidas recargar). Las autoridades hacen hincapié en evitar comprar las tarjetas en reventa, esto luego de que algunas personas comenzarán a venderlas a sobre pecio luego de que se agotara la primera edición.

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KR