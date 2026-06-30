Dan cárcel por tráfico de rana gigante del Titicaca en Bolivia

La Justicia de Bolivia condenó a tres años de prisión a dos mujeres y un hombre por el delito de tráfico ilegal de vida silvestre, luego de que las autoridades encontraran más de 20 ejemplares de rana gigante del lago Titicaca en un establecimiento de venta de alimentos. Esta especie, nativa de Bolivia y Perú, se encuentra catalogada en peligro de extinción.

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El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente destacó, mediante un comunicado, que la resolución judicial representa un precedente en la aplicación de la legislación penal ambiental y fortalece la protección del patrimonio natural del país.

De acuerdo con la sentencia, las dos mujeres cumplirán su condena en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que el hombre será recluido en el penal de San Pedro, ambos ubicados en la ciudad de La Paz. El caso se originó en un operativo conjunto realizado en febrero pasado, en la comunidad de Huatajata, situada a orillas del lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú, a unos 82 kilómetros de la ciudad de La Paz.

En esa operación participaron la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), la Fiscalía, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), la Alcaldía de La Paz, a través del Bioparque Vesty Pakos, la Iniciativa Boliviana de Anfibios (BAE) y el Instituto Público Desconcentrado de Pesca y Acuicultura (IPD-PACU).

El ministerio recordó que durante el allanamiento realizado en un establecimiento de expendio de alimentos fueron hallados 26 ejemplares de rana gigante del lago Titicaca, de los cuales 25 estaban vivos y uno sin vida, "además de un ejemplar congelado cuya especie no pudo ser identificada debido a su estado de conservación" .

"Los individuos rescatados fueron trasladados bajo protocolos especializados para su evaluación y custodia temporal, quedando toda la información técnica documentada en el informe elaborado por la DGBAP", señala el comunicado.

Rana Gigante

Esta especie emblemática (Telmatobius culeus) es considerada la rana acuática más grande del mundo y puede estar presente en profundidades de cien metros, con su piel suave y holgada en forma de saco con pliegues que le permiten respirar en aguas que están a más de tres mil metros sobre el nivel del mar.

EFE/ARCHIVO

El ministerio señaló que, además de ser una de las especies más emblemáticas del altiplano, la rana gigante "cumple un papel fundamental en el equilibrio ecológico del Lago Titicaca", pero sus poblaciones sufrieron "una drástica disminución" debido a amenazas como "el comercio ilegal para consumo y supuestos fines medicinales".

También recordó que en Bolivia, la especie está clasificada como en "peligro crítico" en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados y, además, está en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), "que le otorga el máximo nivel de protección" en el mundo.

KR