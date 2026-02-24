INAPAM: Descubre todos los descuentos que Farmacias Similares ofrece a adultos mayores

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un documento creado específicamente para las personas de la tercera edad, con el objetivo de facilitarles el acceso a servicios, productos y programas que promuevan su bienestar social, económico y general.

Con esta credencial, los adultos mayores pueden acceder a descuentos y tarifas preferenciales en diversos ámbitos, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida . Un ejemplo destacado son las farmacias, donde los beneficiarios pueden obtener medicamentos y otros productos esenciales para mantener su salud de manera más accesible.

¿Qué descuentos ofrece la tarjeta INAPAM en Farmacias Similares?

Entre los establecimientos más destacados que brindan beneficios a los afiliados se encuentran las Farmacias Similares, las cuales, tras firmar un convenio con el INAPAM, anunciaron un descuento del 10% en la compra de medicamentos tanto de patente como genéricos. Este apoyo representa un alivio importante para la economía de los adultos mayores, especialmente en gastos relacionados con la salud.

Para obtener el descuento, las personas interesadas deben acudir a las sucursales participantes y presentar su credencial INAPAM en buen estado y con datos legibles. Además, es importante informar al cajero que se hará uso del beneficio antes de que se cierre la cuenta.

Cabe señalar que el descuento puede no estar disponible en todas las sucursales, por lo que se recomienda consultar previamente con el personal del establecimiento. Asimismo, es posible revisar el Directorio de Beneficios con INAPAM, en su versión más reciente correspondiente a 2026, para conocer el listado completo de farmacias y otros comercios participantes a través del sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam.

¿En qué otros servicios se puede usar la tarjeta INAPAM?

La tarjeta INAPAM está disponible para todas las personas de 60 años o más y forma parte de una estrategia integral destinada a elevar la calidad de vida de los adultos mayores en México. A demás de Farmacias Similares, los beneficiarios pueden obtener descuentos en otras cadenas farmacéuticas y en diversos rubros que contribuyen a su bienestar y facilitan su integración social.

Entre los principales servicios y espacios que ofrecen descuentos con la tarjeta INAPAM se encuentran el transporte público, aerolíneas, supermercados, tiendas de ropa y calzado, agencias de viaje, despachos jurídicos, servicios de agua y predial, actividades recreativas, restaurantes y consultas médicas , entre muchos otros.

Con ello, el INAPAM refuerza su compromiso de atender las necesidades de la población adulta mayor en México, a través de convenios y programas que facilitan el acceso a servicios y productos indispensables, promoviendo una vejez digna, activa y con mayor bienestar social.

