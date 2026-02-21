Inapam: Conoce las promociones que tiene Flexi para los adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es una institución pública dedicada a promover el bienestar de la población de la tercera edad mediante acciones de inclusión social , así como beneficios y descuentos dirigidos específicamente a este grupo.

Como parte de su estrategia para fortalecer la calidad de vida de las personas adultas mayores, el organismo ofrece a quienes tengan 60 años o más la Tarjeta Inapam , un documento que les permite acceder a distintos apoyos y ventajas en todo el país.

Dicha credencial les otorga el beneficio de solicitar descuentos y rebajas en múltiples establecimientos como tiendas de ropa, supermercados, aerolíneas, farmacias, consultorios médicos, despachos jurídicos, restaurantes, medios de transporte y muchos sitios más que ayuden a mejorar su nivel de vida.

Es bajo este contexto que el Inapam anunció que la popular marca de calzado Flexi ahora es parte del Directorio de Beneficios 2025 y ofrecerá atractivos descuentos para todos los que presenten su tarjeta al momento de su compra.

Según el catálogo de descuentos del Inapam, Zapaterías Flexi otorga a las personas mayores de 60 años un 10% de descuento en la compra de calzado en las sucursales participantes.

El descuento no es acumulable con otras promociones vigentes, es de uso exclusivo para el titular de la Tarjeta Inapam y estará activo hasta el 31 de diciembre en diversas tiendas del país.

Puedes consultar más sobre los establecimientos participantes en el Directorio de Beneficios 2026 con Credencial Inapam, disponible en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

