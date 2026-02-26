Este jueves se reportó un fuerte despliegue militar en el Ejido de Sandoval en Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con el Gobierno municipal, en el sitio se registró una situación de riesgo que las autoridades ya se encuentran atendiendo; sin embargo, no se dieron mayores detalles al respecto.

Mientras tanto, los ciudadanos se mantienen en alerta, pues personal del Ejército Mexicano arribó en tanquetas e incluso un helicóptero aterrizó en una de las zonas ejidales.

Los militares mantienen cerrados los accesos mientras el helicóptero sobrevuela la zona y, por el momento, la Vocería de Seguridad no ha emitido información oficial.

Se recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso.

Estos hechos se registran mientras se celebra el Saludo Binacional y las Fiestas Mexicanas 2026 Charro Days, que encabeza el alcalde José Alberto Granados y que tiene como invitada especial a la artista Ninel Conde.

