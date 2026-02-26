Nahomi Elizabeth: joven de 22 años que falleció en operativo contra "El Mencho"

En el marco del despliegue federal realizado para capturar y abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y señalado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG), se confirmó el fallecimiento de una integrante de la Guardia Nacional que participó en el operativo.

La agente fue identificada como Nahomi Elizabeth Martínez, de 22 años, quien perdió la vida el 22 de febrero mientras cumplía con sus funciones. De acuerdo con el reporte oficial, el enfrentamiento representó uno de los episodios más violentos de los últimos años entre fuerzas de seguridad mexicanas y un grupo delictivo. Las autoridades informaron que al menos 25 elementos de la Guardia Nacional murieron durante los hechos, además de registrarse otras bajas en distintas corporaciones.

¿Quién era Nahomi Elizabeth?

��Su nombre era Nahomi Elizabeth Martínez



Hoy honramos la memoria de Nahomi Elizabeth Martínez, una joven de apenas 22 años, originaria de Guadalupe, Zacatecas, quien perdiera la vida durante el operativo en el que fuerzas mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes "El… pic.twitter.com/c1g9mgvJg6— Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) February 24, 2026

Nahomi era originaria de Guadalupe, Zacatecas. Personas cercanas la describieron como una joven comprometida con el servicio público. Antes de incorporarse a la Guardia Nacional, estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde destacó por su constancia y responsabilidad académica.

También tuvo participación en el ámbito deportivo local. Formó parte del equipo femenil de básquetbol Club Mineras de Zacatecas, espacio en el que ganó reconocimiento y aprecio entre sus compañeras y entrenadores.

Tras confirmarse su fallecimiento, familiares, amistades, integrantes de su equipo y excompañeros de estudios compartieron mensajes para honrar su memoria y expresar sus condolencias.

Luego del anuncio oficial, distintas instituciones y sectores sociales manifestaron su pesar por la muerte de la joven agente y de los demás elementos caídos. Escuelas, agrupaciones deportivas y figuras públicas emitieron mensajes de solidaridad, resaltando su vocación y entrega en labores de seguridad.

El caso de Nahomi ha sido mencionado como ejemplo del impacto humano que implican los enfrentamientos contra el crimen organizado y del compromiso de quienes forman parte de las fuerzas encargadas de la seguridad pública.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

